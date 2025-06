Meu Kimono celebra um ano de loja física

A Meu Kimono, empresa especializada em vestuário para praticantes de luta, celebra o primeiro aniversário de sua loja física em São Paulo, ao mesmo tempo em que comemora 14 anos de atuação no e-commerce. O momento também será marcado por uma novidade estratégica: o lançamento da ‘BRA’, nova marca de kimonos do Grupo DM, que aposta na versatilidade das peças e na identidade genuinamente brasileira.



Desde sua fundação, a empresa consolidou sua posição no mercado com o objetivo de oferecer produtos que combinam qualidade, funcionalidade e tradição, atendendo atualmente cerca de 200 países.

Com forte presença digital, conquistou a confiança dos consumidores por meio de sua plataforma de e-commerce, que se tornou um dos principais canais para atletas e praticantes de jiu-jitsu encontrarem kimonos e acessórios especializados.



De acordo com o CEO Diego Shimohirao, a entrada no varejo físico foi um passo importante para a marca, sobretudo por atender a uma demanda crescente de clientes que ainda valorizam a experiência de experimentar o produto presencialmente. “Mais do que isso, o ponto físico tem permitido uma relação mais próxima com o consumidor, proporcionando escuta ativa e entendimento aprofundado de suas necessidades, preferências e percepções”, afirma.



O modelo omnichannel tem sido essencial para garantir que os clientes tenham uma jornada de compra mais eficiente. Para Shimohirao, a integração entre os canais possibilita que consumidores pesquisem online, experimentem os produtos na loja física e finalizem a compra onde se sentirem mais confortáveis. “Além disso, o atendimento híbrido permite que a empresa ofereça suporte tanto digital quanto presencial, reforçando a confiança na marca e garantindo um relacionamento mais próximo com os clientes”.



Além do lançamento da BRA, a empresa também celebra essa fase com a renovação da coleção da KVRA, a qual é licenciada, homologada e responsável pela operação. “A inclusão de novas peças no portfólio reflete o compromisso com inovação e qualidade, reforçando nossa posição no segmento”, avalia o empresário.



Setor em expansão

Impulsionado pela popularização dos esportes de combate e pela busca por produtos de alta performance, o segmento tem apresentado expansão significativa no Brasil. Dados da Associação pela Indústria e Comércio Esportivo (ÁPICE) mostram que apenas no primeiro semestre de 2024 o país registrou faturamento de R$ 5.690 milhões.



Para Shimohirao, a omnicanalidade tem sido um dos pilares da marca, não se tratando mais de uma tendência, mas de uma necessidade para o varejo moderno. “Hoje, a integração entre canais se tornou um requisito competitivo. Por isso, a expansão com novas lojas físicas está entre nossas projeções para o futuro. Queremos garantir que cada cliente tenha a melhor experiência possível, seja no digital ou no presencial”, afirma.



Ao longo desses 14 anos, o CEO afirma que a empresa tem trabalhado para fortalecer sua identidade e, com a loja física, oferecer ao consumidor não apenas um produto, mas uma experiência conectada aos valores da arte marcial. “Além de construir uma relação mais próxima com nossos clientes, é importante entender por que alguém escolheu comprar com a gente, quais são suas necessidades, vontades e impressões”, conclui.



A loja física da Meu Kimono fica na Rua Santa Justina, 480, na Vila Olímpia, em São Paulo.



Para saber mais, basta acessar: http://www.meukimono.com.br