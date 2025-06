Golpes digitais crescem e pedem atenção redobrada

Segundo pesquisa do Instituto DataSenado, divulgada em outubro de 2024, 24% dos brasileiros com mais de 16 anos foram vítimas de crimes cibernéticos nos 12 meses anteriores — o que representa mais de 40,85 milhões de pessoas afetadas por fraudes como clonagem de cartão, invasão de contas bancárias e golpes na internet. Além disso, o número de crimes digitais no país cresceu 45% em 2024 em relação ao ano anterior, totalizando cerca de 5 milhões de fraudes praticadas, conforme levantamento da Associação de Defesa de Dados Pessoais e do Consumidor (ADDP).

Esses dados evidenciam a necessidade de atenção redobrada para a proteção dos dados e recursos financeiros.

Um dos principais desafios da segurança digital está no uso indevido de informações pessoais por criminosos. Golpes como phishing — mensagens falsas que induzem a fornecer dados sigilosos —, fraudes via WhatsApp e falsas centrais de atendimento estão entre as práticas mais comuns. Conforme explica Vinicius da Fonseca Suna, Gerente Regional da Unicred Integração, os criminosos se aproveitam da confiança das pessoas e da familiaridade delas com as plataformas digitais para aplicar golpes.

Diante desse cenário, torna-se essencial a adoção de medidas de segurança para evitar prejuízos. Entre as práticas recomendadas pelo Gerente Regional da Unicred Integração, Vinicius da Fonseca Suna, estão:

Desconfiança diante de mensagens suspeitas, já que bancos e cooperativas de crédito nunca solicitam senhas, códigos de segurança ou confirmações por meio de links enviados por SMS, e-mail ou aplicativos de mensagens.

Verificação da autenticidade dos contatos, confirmando sempre a identidade da instituição financeira antes do fornecimento de qualquer dado. Em caso de ligação suspeita, recomenda-se o contato direto com a cooperativa pelos canais oficiais.

Utilização de senhas fortes e autenticação em dois fatores nos aplicativos financeiros, o que ajuda a aumentar a proteção contra acessos indevidos.

Evitar clicar em links desconhecidos, pois golpistas utilizam sites falsos para capturar informações. A recomendação é acessar sempre o site oficial do banco ou da cooperativa digitando o endereço diretamente no navegador.

Atenção especial a pedidos urgentes de dinheiro. Se um familiar ou amigo solicitar dinheiro via WhatsApp, deve-se confirmar a identidade da pessoa por meio de uma ligação antes de realizar qualquer transferência.

Vinicius da Fonseca Suna enfatiza que a informação e o conhecimento são as melhores ferramentas para evitar fraudes. “Manter-se atualizado sobre segurança digital e procurar ajuda sempre que houver dúvidas são atitudes fundamentais para garantir transações seguras no ambiente digital”, ressalta o especialista.

Website: https://www.unicred.com.br/integracao/home