Experiência é o novo luxo no mercado imobiliário

É fato: o comportamento de venda e consumo é dinâmico e se transforma na medida em que novas tendências surgem. De acordo com a pesquisa Neogrid e Opinion Box, "Dados de sobre consumo e fidelização no Brasil", de 2025, quanto mais a tecnologia avança, maior a demanda do comprador por experiências autênticas e personalizadas. No setor imobiliário, mais precisamente no segmento de imóveis de luxo, não é diferente.

Nos dias atuais, corretores de imóveis alto padrão estão tendo de desenvolver novas técnicas e habilidades para despertar o interesse dos clientes e vender. "Vender por vender não funciona mais. Hoje, é preciso contar uma história, provocar sensações, criar um universo onde o futuro morador se sinta, desde o primeiro contato, parte do empreendimento", ressalta Marcus Araújo, especialista em comportamento do consumidor e inteligência imobiliária.

Com esse foco, os plantões de vendas e showrooms de diversas incorporadoras do país vêm sendo projetados para oferecer uma imersão completa — que combina design, tecnologia, conforto, hospitalidade e, principalmente, o despertar da emoção. "A métrica que mais vende imóvel se chama emoção. Porque antes de fechar um negócio, o cliente precisa abrir o coração. É ali, no instante em que ele se imagina vivendo aquele espaço, que a decisão acontece”, destaca Marcus.

Essa tendência já ganhou forma em diversas cidades do país. São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia são alguns exemplos. Incorporadoras como a Cyrela (com seus estúdios sensoriais em São Paulo), a Even e a Patriani vêm investindo em espaços de vendas que incorporam arte, música ambiente, aromas personalizados e tecnologias imersivas, como realidade virtual. Em todos os casos, o propósito é o mesmo: vender o invisível com emoção.

E, em Santa Catarina, essa é uma realidade já incorporada pelas principais construtoras com foco no mercado de alto padrão e luxo. Balneário Camboriú, Porto Belo e São José são cidades que já estão no roteiro de espaços comerciais que vão muito além de um stand de vendas. Mais do que locais de atendimento, os plantões se transformaram em verdadeiros laboratórios de experiências sensoriais.

Em Balneário Camboriú, a cidade com a maior valorização imobiliária do país, a FG Empreendimentos inaugurou o Espaço Senna Tower, dedicado ao futuro residencial mais alto do mundo. Com uma maquete de 14 metros e um ambiente temático que celebra a trajetória do eterno Ayrton Senna, o espaço expõe a fusão entre arquitetura, legado e inspiração.

Ainda no litoral norte de Santa Catarina, Porto Belo se destaca pelos empreendimentos sustentáveis e experiências imersivas. Na praia de Perequê, a GT Home & ABC criou o espaço Lagom, com área de lazer aberta ao público e uma sala de realidade virtual que permite "passear" pelas futuras unidades. Já o VivaPark, primeiro bairro parque do Brasil, combina sustentabilidade, urbanismo e tecnologia. Seu showroom oferece experiências interativas com realidade aumentada, conectando o visitante ao estilo de vida proposto pelo empreendimento.

Em São José, na Grande Florianópolis, a WOA apresentou recentemente ao mercado o plantão de vendas do WOA SKY, localizado na esquina da Presidente Kennedy com a Elizeu Di Bernardi. O espaço ocupa lojas do futuro mall que integrará o embasamento do empreendimento, que segue o conceito de uso misto e foi planejado para oferecer uma experiência imersiva memorável.

Assinado pelo escritório Sarau Arquitetura — também responsável pelas áreas comuns do WOA SKY Corporate e do WOA SKY Mall, dois dos pilares que compõem o WOA SKY São José —, o plantão de vendas foi pensado para ser uma extensão do próprio projeto. Para isso, a escolha dos materiais, texturas e mobiliário visa traduzir a intenção dos autores do empreendimento de antecipar a atmosfera dos edifícios, criando, assim, uma conexão direta entre conceito e realidade. Logo na entrada, os visitantes se deparam com um pé-direito duplo e concreto aparente, utilizados para transmitir uma sofisticação contemporânea.

Ainda no WOA SKY, a experiência personalizada ocorre desde os primeiros contatos do visitante ao plantão, como explica Luisa Schwartz, gerente de marketing da WOA. "Ele é direcionado a uma maquete central que articula os ambientes e organiza o fluxo da jornada: do primeiro contato com o corretor, passando pela sala imersiva com recursos audiovisuais, até o lounge e a sala de reuniões, onde estão disponíveis amostras dos acabamentos", detalha. "A iluminação acolhedora, os detalhes em madeira, a vegetação e um elegante muxarabi iluminado ao fundo reforçam a sensação de pertencimento, convidando o cliente a imaginar a vida no WOA SKY", completa Luisa.

Ainda de acordo com a gerente de marketing, o padrão visual e de experiências existentes no plantão reflete diretamente o que o cliente pode esperar do empreendimento, dando percepção de valor e intensificando o desejo de compra. 'É esse valor percebido que move as decisões. Quando bem comunicado, justifica e sustenta o investimento”, destaca.

Já em Florianópolis, a WKoerich criou um plantão de vendas para o Costa Azul Residencial que tem como objetivo integrar sustentabilidade, bem-estar e conexão com a natureza. Ao lado do Parque Costa Azul, o espaço busca refletir o conceito do empreendimento, com áreas verdes, coworking ao ar livre, academia e ambientes de relaxamento.

“O consumidor de alto padrão busca exclusividade e significado. A venda de imóveis de luxo deixou de ser um processo técnico para se tornar uma vivência. Cada detalhe comunica a essência do projeto. Nos novos plantões de vendas, não se vende apenas um apartamento: entrega-se um universo, um estilo de vida, uma promessa. E nesse novo cenário, as emoções ocupam lugar de destaque no fechamento de grandes negócios”, destaca Patrícia Fernandes, especialista em destino e mercado de luxo e alto padrão.

