Sicoob Credicom marca presença na Hospitalar 2025

Entre os dias 21 e 24 de maio de 2025, o São Paulo Expo sediou a Hospitalar 2025, uma das maiores feiras de negócios da saúde da América Latina. O evento reuniu mais de 50 mil profissionais do setor, consolidando-se como um polo internacional para a apresentação de inovações em equipamentos médicos, tecnologias de gestão hospitalar e soluções digitais em saúde.

Além da área expositiva, a Hospitalar promoveu uma série de palestras com conteúdo técnico e estratégico, chamado de Congresso Internacional de Serviços de Saúde (CISS). O fórum reuniu autoridades, especialistas e lideranças nacionais e internacionais para debater os principais desafios da saúde contemporânea, com foco em temas como inovação, sustentabilidade e eficiência nos serviços de saúde.

Entre os expositores e palestrantes do congresso, mais uma vez o Sicoob Credicom aproveitou a oportunidade de participar. Fundada por médicos e voltada exclusivamente para profissionais da área da saúde, a cooperativa marcou presença com estande próprio e ações institucionais que reafirmaram seu compromisso com o desenvolvimento do setor.

De acordo com o representante da cooperativa, participar de um evento importante para o setor, como a Hospitalar, é uma estratégia de relacionamento e posicionamento institucional. “Estar inseridos nesse ecossistema de representatividade nos permite fortalecer o vínculo com hospitais, clínicas, gestores e profissionais da saúde. É também uma oportunidade para ouvir, de forma direta, as demandas do setor e seguir oferecendo soluções financeiras verdadeiramente alinhadas às suas necessidades”, destacou Dr. Orestes Miraglia Junior, diretor comercial da instituição.

Durante o evento, o estande do Sicoob Credicom contou com uma experiência sensorial com cafés gourmet preparados por baristas, e na entrada do evento realizou ativações especiais, como a exibição de um cartão inflável do SicoobCard Black, além da presença do Diretor da cooperativa nos painéis e discussões técnicas do CISS.

Sobre o Sicoob Credicom

Com 33 anos de trajetória, o Sicoob Credicom é uma cooperativa financeira da área da saúde no Brasil, contando com mais de 125 mil cooperados e 53 pontos de atendimento físicos distribuídos por Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Pará. Além disso, dispõe de infraestrutura digital para atendimento em todo o território nacional.

A cooperativa administra atualmente cerca de R$ 8 bilhões em ativos, R$ 1,18 bilhão em patrimônio líquido e R$ 4,4 bilhões em operações de crédito, conforme dados do balanço encerrado em dezembro de 2024. Seu portfólio contempla soluções financeiras diversas, condições competitivas e participação nos resultados.

Sobre o Congresso Internacional de Serviços de Saúde

Realizado no contexto da Feira Hospitalar, o CISS é um dos principais fóruns de discussão técnica e estratégica da América Latina. Reúne gestores, especialistas, pesquisadores e formuladores de políticas públicas para debater o futuro dos serviços de saúde sob diferentes perspectivas, promovendo a integração entre conhecimento, inovação e práticas sustentáveis.

Para saber mais sobre a participação do Sicoob Credicom na feira e no congresso, basta acessar: https://www.youtube.com/watch?v=C0tvF9vtOso

Website: http://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredicom/para-voce