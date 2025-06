Acabamento acessível agrega valor a imóveis, diz empresário

O acabamento tem ganhado destaque em projetos de diferentes portes na construção civil. Elementos como paisagismo, luminárias pendentes, spots, plafons, lustres e revestimentos em 3D são incorporados em obras que vão desde pequenas reformas residenciais até construções de grande porte. Esses recursos têm sido utilizados para atender a demandas de funcionalidade, estética e definição de identidade visual nos ambientes.

Essa movimentação no setor reflete uma maior atenção à etapa final das obras, que vai além da funcionalidade e busca atender também às preferências estéticas dos usuários. Profissionais da área relatam que há uma demanda crescente por soluções que integrem design e praticidade, especialmente em ambientes internos. Além disso, o acesso facilitado a materiais antes considerados exclusivos tem ampliado as opções disponíveis no mercado. Com isso, projetos de diferentes faixas de investimento passaram a incorporar acabamentos mais elaborados, adaptados às características e orçamentos de cada cliente. O resultado é uma personalização maior dos espaços e o fortalecimento de uma cultura de valorização dos detalhes na construção civil.

“O acabamento é o cartão de visitas de qualquer obra. A parte estrutural é invisível, mas o que encanta as pessoas é a harmonia da pintura, a iluminação bem pensada, um jardim bem cuidado e uma parede com textura ou efeito 3D que se destaca”, afirma Madson Henrique, profissional do setor de reformas e construções na região de Jundiaí.

Segundo ele, investir em um acabamento bem executado vai além da estética: trata-se de uma estratégia para valorizar o imóvel. “Não é luxo; é valorização. Seja para vender, alugar ou morar, quem entra em um imóvel bem finalizado percebe o cuidado e o capricho. Isso agrega valor real”, destaca.

Na região de Jundiaí, empresas especializadas têm atuado com foco em pintura, instalações elétricas, paisagismo, aplicação de revestimentos em 3D e instalação de luminárias. A meta é atender à crescente demanda por acabamentos personalizados, que aliam praticidade e estilo.

A possibilidade de adaptar soluções à realidade financeira dos clientes também tem ampliado o acesso aos serviços. “É possível transformar sonhos em realidade. E isso cabe em todos os bolsos”, conclui Madson.

