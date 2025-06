iFIT amplia opções de treinos e adiciona conteúdos do Club Pilates e da YogaSix à sua plataforma

A iFIT Inc., líder global em fitness inteligente e personalizado, anunciou hoje uma nova parceria com a Xponential Fitness para oferecer aos membros da iFIT acesso a conteúdos premium de Pilates e yoga do Club Pilates e da YogaSix. A colaboração expande a biblioteca de atividades da iFIT, que já foi indicada ao Emmy, trazendo mais variedade e aulas com qualidade de estúdio de duas grandes marcas de fitness do segmento boutique.

Com essa inclusão, os membros da iFIT agora podem incorporar aulas do Club Pilates e da YogaSix em seus treinos personalizados, promovendo uma rotina de exercícios mais equilibrada, sustentável e prazerosa. O conteúdo é focado em movimentos que podem ser feitos em casa, apenas com um tapete de yoga, complementando a vasta biblioteca de treinos imersivos ao ar livre disponíveis para esteira, bicicleta ergométrica, remo ou elíptico.

"Estamos muito animados para levar as experiências do Club Pilates e da YogaSix para nossos Atletas", disse Jeremy McCarty, diretor de assinaturas da iFIT Inc. "Como líderes em fitness conectado, estamos sempre evoluindo para atender às necessidades dos nossos Atletas. Com essa parceria, nossos Atletas passam a ter acesso a uma variedade ainda mais ampla de conteúdos, tudo incluso na assinatura da iFIT".

Conheça as novas inclusões:

O Club Pilates oferece treinos de Pilates no Reformer, de baixo impacto e para o corpo inteiro, que fortalecem e alongam os músculos, além de melhorar a postura. Desenvolvido para todos, de iniciantes a entusiastas do fitness, o Club Pilates é ideal para fortalecimento, treino cruzado, reabilitação ou rotinas de bem-estar durante a gravidez e no pós-parto, sendo uma modalidade acessível para todos os tipos de corpo.

A YogaSix reinventa a experiência da yoga com aulas modernas focadas em força, equilíbrio, mobilidade e conexão entre corpo e mente. Cada sessão convida os participantes a evoluir no seu próprio ritmo, oferecendo benefícios físicos e mentais em uma comunidade acolhedora e cheia de energia.

"Essa parceria com a iFIT, pioneira em fitness conectado, nos permite levar nosso conteúdo de nível mundial a um público mais amplo do que nunca", disse Steve Pankowski, vice-presidente executivo de parcerias estratégicas da Xponential Fitness. "Aproveitando a plataforma inovadora da iFIT e seu alcance global, temos orgulho de apresentar as experiências transformadoras do Club Pilates e da YogaSix a milhões de pessoas no mundo todo de maneira imersiva e digital".

Novidades:

Como parte do lançamento, a iFIT incluirá aulas do Club Pilates e da YogaSix em um desafio exclusivo para membros, celebrando o novo conteúdo com oportunidades de motivação e evolução. Todos os membros elegíveis da iFIT que concluírem o desafio receberão um vale para uma aula introdutória presencial do Club Pilates e concorrerão a uma assinatura anual do Club Pilates ou da YogaSix.*

Sobre a iFIT Inc.

A iFIT Inc. é líder global em tecnologia fitness, sendo pioneira em fitness conectado para ajudar as pessoas a viverem mais e com mais saúde. Com uma comunidade de mais de 6 milhões de atletas no mundo todo, a iFIT oferece experiências de exercícios imersivas e personalizadas, seja em casa, na rua ou na academia. Com um ecossistema abrangente de software proprietário, hardware inovador e conteúdos envolventes, a plataforma iFIT dá vida aos exercícios por meio de seu portfólio de marcas: NordicTrack, ProForm, Freemotion e o app iFIT. De treinos aeróbicos e de força até exercícios de recuperação, a iFIT apoia os atletas em todas as fases da jornada fitness. Para mais informações, acesse iFIT.com.

Sobre o Club Pilates e a YogaSix

Fundado em 2007, o Club Pilates é a maior rede de estúdios de Pilates em número de unidades, criado com a missão de tornar o Pilates mais acessível, amigável e acolhedor para todos. Com sede em Irvine, Califórnia, o Club Pilates foi destacado nove anos consecutivos nas listas Franchise 500 e Fastest-Growing Franchises da Entrepreneur Magazine, além de ter aparecido diversas vezes nas listas Inc. 5000 da Inc. Magazine. O Club Pilates oferece uma certificação abrangente para seus instrutores, com um programa de treinamento de 500 horas. O Club Pilates tem sede em Irvine, Califórnia, sendo apoiado pela Xponential Fitness, uma das maiores franqueadoras globais de marcas boutique de saúde e bem-estar. Para saber mais sobre o Club Pilates, acesse https://www.clubpilates.com.

Sobre a YogaSix

Fundada em 2012, a YogaSix é a maior rede de franquias de yoga nos Estados Unidos, oferecendo uma ampla variedade de aulas aquecidas e não aquecidas, treinos de fortalecimento e aeróbicos, além de aulas de yoga restaurativa acessíveis a todos. A YogaSix conta com seis formatos de aula exclusivos: Y6 101, Y6 Restore, Y6 Slow Flow, Y6 Signature Hot and Warm, Y6 Power Flow e Y6 Sculpt & Flow, além de três aulas especiais: Y6 Mix, Y6 TRX e a nova Y6 Mobility. As aulas da YogaSix eliminam a sensação de intimidação que muitos sentem ao começar na yoga, oferecendo uma nova forma de praticar uma das modalidades de fitness mais antigas do mundo. Presente há três anos consecutivos na Franchise 500 da Entrepreneur Magazine e nas listas Fastest-Growing Franchises e Top New Franchises há dois anos, a YogaSix tem sede em Irvine, Califórnia, e é apoiada pela Xponential Fitness, uma das maiores franqueadoras globais de marcas boutique de saúde e bem-estar. Para saber mais sobre a YogaSix, acesse www.yogasix.com.

*SEM NECESSIDADE DE COMPRA. Válido apenas para assinantes ativos da iFIT que residem nos Estados Unidos ou no Canadá, exceto Quebec, com 18 anos ou mais. Disponível de 5 de junho de 2025 às 00h01 (horário MT) até 31 de julho de 2025 às 23h59 (horário MT). Para participar, é necessário completar os treinos indicados na iFIT e enviar o formulário de inscrição até 31 de julho de 2025 às 23h59 (horário MT). Limite de 1 inscrição e 1 prêmio por pessoa. Prêmio intransferível. Não cumulativo com outras promoções. Sujeito aos Termos da Oferta. Patrocinadora: iFIT Inc.

