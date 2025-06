Lisa Sequino designada Presidente do Makeup Brand Cluster, The Estée Lauder Companies

A The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) anunciou hoje a designação de Lisa Sequino como a nova Presidente do Makeup Brand Cluster, responsável por liderar a direção estratégica e o crescimento mundial da maquiagem e supervisionar o portfólio de marcas de maquiagem da empresa, incluindo M·A·C, Bobbi Brown, Too Faced, Smashbox e GLAMGLOW. A Sra. Sequino se reportará a Jane Hertzmark Hudis, Vice-Presidente Executiva e Diretora de Marca, assumindo a função em 9 de junho de 2025.

Líder respeitada com mais de duas décadas de experiência no setor de beleza, a Sra. Sequino retornaàThe Estée Lauder Companies com uma combinação ímpar de profundo conhecimento institucional e sucesso comprovado como diretora executiva. Em seu novo cargo, será responsável por acelerar a inovação e as tendências de maquiagem, revolucionar o recrutamento de consumidores e aumentar a relevância local. Sua nomeação reflete o investimento contínuo da empresa em intensificar sua categoria de maquiagem e criar oportunidades a longo prazo.

"Estamos empolgados em receber Lisa como a nova líder de nosso grupo de maquiagem", disse Jane Hertzmark Hudis. "Ela é uma poderosa líder com um sólido histórico de impulsionar resultados de marca e negócios. Sua combinação única de pensamento estratégico e conceitual, mentalidade empreendedora e excelência operacional a torna excepcionalmente adequada para acelerar nosso grupo de maquiagem rumoàpróxima fase de crescimento. Sob a liderança de Lisa, estamos concentrados em conquistar o consumidor de maquiagem atual em todas as gerações, regiões e canais."

Com nove anos de experiência na The Estée Lauder Companies, em funções de liderança em unidades internacionais e na América do Norte, a ampla familiaridade da Sra. Sequino com a empresa e suas marcas irá possibilitar que acelere o crescimento com rapidez em todo o grupo de marcas de maquiagem. Ela atuou como Vice-Presidente Sênior e Diretora Geral da Estée Lauder na América do Norte, onde liderou a estratégia de entrada no mercado e a execução da marca principal da empresa em sua região de origem. Posteriormente, foi promovida a Vice-Presidente Sênior de Marcas na América do Norte, onde supervisionou um portfólio de multimarcas de cuidados com a pele, maquiagem e fragrâncias, sendo responsável por otimizar as sinergias das marcas e acelerar a execução em todas as categorias e canais na região.

Após sua gestão de impacto na empresa, a Sra. Sequino atuou como Diretora Executiva da JLo Beauty, marca de beleza de Jennifer Lopez, e, mais recentemente, foi Diretora Executiva da Supergoop!, onde fomentou uma mentalidade independente e digital para expandir sua presença mundial. Sob sua liderança, a Supergoop! captou tendências emergentes para lançar produtos inovadores para a marca, incluindo hidratantes com cor, protetores labiais e pós fixadores, que redefiniram a categoria da Supergoop! e ampliaram as ocasiões de uso do consumidor.

"Estou entusiasmada para retornaràThe Estée Lauder Companies para ajudar a impulsionar o próximo capítulo de crescimento na categoria de maquiagem", disse Lisa Sequino. "Há uma tremenda oportunidade de atingir novos consumidores de maquiagem em todo o mundo, ao estimular a inovação e as tendências, acelerar a aquisição de consumidores em todos os canais, impulsionar as mídias digitais e sociais, bem como garantir relevância local para conquistar o consumidor de maquiagem atual. Estou na expectativa de fazer parceria com as incríveis equipes por trás da M·A·C, Bobbi Brown, Too Faced, Smashbox e GLAMGLOW, a fim de descobrir novas oportunidades, expandir o impacto e propiciar resultados comerciais significativos."

