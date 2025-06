MorARIs completa dois anos de atuação no setor de revestimentos no Vale do Caí

Na terça-feira, 20 de maio, a MorARIs completou dois anos de atuação no setor de revestimentos e acabamentos. A data marca o início das atividades da loja, localizada ao lado da Madeireira São Luiz, no Vale do Caí.

Criada por Mariane Junges Loef, a MorARIs surgiu a partir da combinação entre o interesse pessoal da empreendedora e a demanda crescente por soluções especializadas na área. O nome da loja é uma junção das palavras "morar", "pedras e construção" e "Mari", em referência à fundadora.

Antes de inaugurar o empreendimento, Mariane acumulou experiências ao visitar feiras do setor, como a Expo Revestir, e ao observar o funcionamento de diferentes pontos de venda focados em acabamentos. A proposta da MorARIs foi estruturada a partir dessa vivência e da intenção de criar um ambiente de atendimento técnico, voltado tanto para consumidores finais quanto para profissionais da construção civil e arquitetura.

“Celebrar dois anos da MorARIs é a realização de um sonho que nasceu muito antes da loja existir. Desde as primeiras visitas a feiras e lojas do setor, eu já imaginava um espaço como este, onde o cliente pudesse encontrar não só produtos, mas também um atendimento técnico e dedicado. Ver esse projeto consolidado e sendo reconhecido pela região nos motiva a continuar crescendo e inovando”, afirma Mariane.

Atualmente, a loja atua com uma variedade de materiais para a fase de acabamento, como revestimentos cerâmicos, porcelanatos, louças sanitárias e iluminação. A estrutura inclui estoque local e logística própria para entrega. O atendimento contempla desde a consultoria em loja até o suporte na escolha de materiais para instalação.

Website: https://www.instagram.com/moraris_revestimentos/