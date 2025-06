Novo jogo de ação e aventura de ficção científica PRAGMATA da Capcom com lançamento em 2026!

A Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) anunciou hoje que o PRAGMATA, um novo IP muito aguardado, está previsto para ser lançado em 2026.

O PRAGMATA é um jogo de ação e aventura de ficção científica que se passa na Lua, em um futuro próximo. No jogo, dois cativantes protagonistas, Hugh, vestido com um traje espacial, e a androide Diana, iniciam uma aventura que oferece uma experiência de jogo estratégica, única e eletrizante. Além das franquias existentes, a Capcom aloca recursos dedicadosàcriação de novas IP e está desenvolvendo o PRAGMATA com foco em se estabelecer como uma nova marca. A empresa planeja anunciar mais informações sobre o conteúdo do jogo e a data de lançamento no futuro.

A Capcom continua firmemente comprometida em atender às expectativas de todos os usuários, ao aproveitar seus recursos de desenvolvimento de jogos líderes do setor para criar experiências de jogo bem divertidas.

SOBRE A CAPCOM

A Capcom é uma editora líder mundial em desenvolver e distribuir entretenimento interativo para consoles, PCs, dispositivos portáteis e sem fio. Fundada em 1983, a empresa criou centenas de jogos, incluindo as franquias inovadoras Resident Evil™, Monster Hunter™, Street Fighter™, Mega Man™, Devil May Cry™ e Ace Attorney™. A Capcom mantém operações nos EUA, Reino Unido, Alemanha, França, Hong Kong, Taiwan, Singapura e Tóquio, com sede corporativa localizada em Osaka, Japão. Mais informações sobre a Capcom podem ser encontradas em https://www.capcom.co.jp/ir/english/

