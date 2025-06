TD SYNNEX apresenta sua estratégia para práticas de segurança cibernética na América Latina

A TD SYNNEX (NYSE: SNX), distribuidor líder mundial e agregador de soluções para o ecossistema de TI, revelou sua estratégia de práticas de segurança cibernética, projetada para ajudar seus parceiros a acelerar a adoção de soluções de segurança cibernética, fornecendo o suporte personalizado de que precisam, independentemente de onde estejam no processo.

De acordo com o recente documento Direction of Technology Ecosystem Report (Relatório sobre a direção do ecossistema tecnológico), o mercado global de segurança cibernética teve um aumento de 10,2% ao final de 2024. A segurança também foi identificada pelos parceiros como a tecnologia mais importante para a geração de receita no relatório.

Além disso, a Mordor Intelligence prevê uma taxa de crescimento de dois dígitos nos gastos mundiais com segurança até 2028, tornando-a uma prioridade para os CEOs, além de forte vinculação de serviços e oportunidades de receita.

“A segurança cibernética se destaca como um importante impulsionador de crescimento na América Latina e estamos focados em capacitar nossos parceiros com os recursos, as ferramentas e a expertise necessários para liderar nesse espaço”, disse Claudia Cincotto, diretora sênior de Negócios de Fornecedores e Segurança Cibernética da TD SYNNEX na América Latina. “A prática de segurança cibernética da TD SYNNEX é um investimento estratégico projetado para acelerar a implementação e o impacto das soluções de segurança cibernética em toda a região, capacitando nosso ecossistema de parceiros a oferecer inovação segura e escalável e criar valor de longo prazo para os clientes.”

Nesse contexto, os clientes buscam no canal um consultor estratégico de confiança. Para isso, a TD SYNNEX conta com uma grande equipe dedicadaàregião da América Latina e Caribe, composta por mais de 250 membros especializados, incluindo gerentes de negócios de fornecedores, gerentes de desenvolvimento de negócios (BDMs) e engenheiros de pré e pós-venda.

A TD SYNNEX também disponibiliza os seguintes recursos para seus parceiros:

- Capacidade de fornecer as estruturas de segurança e conformidade adequadas

- Custos previsíveis com modelos como serviço

- O portfólio mais robusto de soluções e serviços de segurança

- Agilidade para fornecer soluções em ambientes multicloud e híbridos, bem como diante do aumento das superfícies de ataque de TI e OT

- Insights para antecipar as crescentes ameaças e oportunidades oferecidas pela IA

- Experiência para proteger dispositivos, aplicativos, redes, dados e usuários

Além disso, a TD SYNNEX possui os recursos e ferramentas necessários para apoiar seus parceiros na evolução de seus modelos de negócios e garantir que suas organizações estejam preparadas para fornecer com sucesso tecnologias de alto crescimento. Por meio da metodologia Practice Builder, os parceiros podem desenvolver suas práticas de segurança cibernética e fornecer soluções de segurança abrangentes aos seus clientes. O programa fornece as ferramentas, o conhecimento e os relacionamentos essenciais do setor para ajudar os parceiros a capitalizar as oportunidades no mercado.

Para mais informações, acesse o site TD SYNNEX LAC's Cybersecurity Practice ou entre em contato conosco pelo e-mail practicebuilderLAC@tdsynnex.com.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250604492118/pt/

Karina Seir

Gerente de Comunicação na LAC da TD SYNNEX

Karina.Seir@tdsynnex.com