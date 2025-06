Angra recebe nota máxima no Mapa do Turismo Brasileiro

Localizada na Costa Verde do Rio de Janeiro, Angra dos Reis é conhecida por suas praias de águas cristalinas e natureza preservada, além de proporcionar passeios de barco e bares à beira-mar. Com suas paisagens, a cidade se mantém no topo dos principais destinos turísticos brasileiros. É o que atesta o Mapa do Turismo Brasileiro, elaborado pelo Governo Federal, que avaliou 2.655 mil municípios em 347 regiões turísticas no Brasil.



A classificação das cidades que colocou Angra na categoria A é feita a partir da análise de cinco dados, como a quantidade de estabelecimentos de meios de hospedagem, vagas de empregos geradas pelo setor, número de visitantes domésticos, estimativa de turistas internacionais e arrecadação de impostos federais a partir da rede hoteleira.



De acordo com Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, que integra a unidade Nacional Inn Angra dos Reis, diversos fatores contribuíram para que a cidade litorânea mantivesse sua posição de destaque. “A região possui uma rede hoteleira diversificada, desde resorts luxuosos até pousadas mais intimistas, o que impulsiona a geração de empregos no setor. Além disso, Angra é um destino consolidado tanto para o turismo nacional quanto internacional, com fluxo constante de visitantes”, explica.



O empresário destaca, ainda, que a arrecadação gerada pelo turismo e os esforços da gestão pública para aprimorar os serviços foram fundamentais para garantir que Angra permanecesse no topo do ranking. “Isso representa um reconhecimento de que Angra está entre os destinos mais bem preparados do país, além de ter um peso tanto no mercado turístico quanto na imagem que a cidade passa para o Brasil e para o mundo”, evidencia.



Esse reconhecimento, por sua vez, é enxergado por Aly como uma oportunidade para a região receber novos investimentos e melhorar a experiência dos visitantes. “Vejo que esse status funciona como um estímulo constante para que o setor público e privado não parem no tempo. Afinal, manter a categoria A exige atualização, inovação e, principalmente, qualidade em todos os serviços oferecidos.”



Os últimos dados divulgados pelo portal Observa Angra apontam que, na alta temporada (dezembro), a taxa de ocupação dos meios de hospedagem da região pode chegar a 97%. Segundo o Governo Federal, esse mapeamento permite uma visão ampla do potencial turístico brasileiro, facilitando a gestão e a distribuição de recursos de forma mais eficaz.



“Quando o turista vê que um lugar tem esse tipo de credencial, é comum que ele se sinta mais seguro para escolhê-lo como destino. Isso reflete diretamente na ocupação hoteleira, que costuma disparar. Ao meu ver, essa é uma oportunidade de ouro para transformar a visibilidade da região em reservas concretas”, avalia.



Outro ponto defendido pelo empresário é de que o setor precisa investir em serviços diferenciados e experiências personalizadas para os visitantes. “O turista que escolhe um destino reconhecido assim já chega com a expectativa lá em cima. Por isso, também vale apostar na divulgação internacional. Se os hotéis souberem contar bem essa história lá fora, podem atrair cada vez mais estrangeiros”, recomenda Aly.

As melhorias em infraestrutura também fazem parte da lista de recomendações elencadas pelo diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, que chama atenção para as acomodações, automação de processos e processos sustentáveis.



“Não dá pra esquecer da mobilidade e da acessibilidade. Melhorias nas áreas comuns, nas opções de lazer dentro do hotel e até na conexão com pontos turísticos da cidade são fundamentais para manter o padrão que um destino de categoria A exige, conclui.



