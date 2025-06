Atendimento humanizado é foco da Clinipae

Fundada em 2010, a Clinipae, clínica médica que faz parte do Grupo Riopae, completou este ano 15 anos de história. O projeto é voltado ao cuidado integral das famílias da Baixada Fluminense e foi idealizado para atuar como um pilar na ampliação do acesso a serviços de saúde com qualidade.

Vinicius Chaves de Mello, CEO do Grupo Riopae, explica que o principal propósito da Clinipae é oferecer atendimento médico acessível, ético, profissional e, acima de tudo, humanizado. “Desde a fundação, temos como missão cuidar da saúde de cada família com respeito, empatia e excelência técnica. Queremos promover o bem-estar por meio de práticas responsáveis, acolhedoras e socialmente comprometidas”, afirma.

Os atendimentos da clínica, de acordo com o profissional, visam não apenas ao tratamento de doenças, mas também à promoção ativa da saúde preventiva, gerando impacto direto na qualidade de vida de associados e pacientes.

Ainda segundo o especialista, o projeto da clínica surgiu da observação de uma carência de serviços de saúde acessíveis e de qualidade em São João de Meriti e em toda a Baixada Fluminense. Assim, a Clinipae foi idealizada para preencher essa lacuna e oferecer atendimento humanizado com fácil acesso.

“Foi com esse olhar social, aliado ao compromisso com o bem-estar dos associados, que a Clinipae foi criada em 2010. A clínica está localizada no centro de São João de Meriti, no mesmo espaço onde foi inaugurada a primeira loja da Riopae e onde hoje também funciona a sede administrativa do grupo. Essa localização estratégica permite que a maioria dos associados chegue com facilidade, garantindo conveniência e proximidade”, detalha.

Exames e procedimentos

Entre os exames e procedimentos oferecidos pela Clinipae, Vinicius destaca:

Bioimpedância

Endoscopia digestiva

Teste de DNA

Eletrocardiograma (ECG

Escleroterapia (tratamento de varizes)

Exames laboratoriais diversos

Exame toxicológico (incluindo a versão mais recente, uma das novidades no portfólio)

Lavagem auricular

MAPA (Monitoramento Ambulatorial da Pressão Arterial)

Preventivo (Papanicolau)

Ultrassonografia em diversas especialidades

Holter (monitoramento cardíaco)

Sexagem fetal (teste não invasivo para identificação do sexo do bebê)

O CEO também lista as especialidades ofertadas pela clínica, que, segundo ele, permitem ao paciente realizar acompanhamento contínuo, com integração entre os profissionais, promovendo um cuidado completo em um só lugar:

Angiologia

Cardiologia

Clínica Geral

Dermatologia

Endocrinologia

Fonoaudiologia

Gastroenterologia

Ginecologia

Pneumologia

Hepatologia

Neurologia

Nutrição

Ortopedia

Otorrinolaringologia

Pediatria

Psicologia

Urologia

Fisioterapia

Geriatria

Quem deseja se tornar associado da Riopae pode realizar a adesão presencialmente em qualquer uma das duas lojas físicas da empresa, com um dos consultores de vendas, ou pelos canais digitais — incluindo o site, WhatsApp e telefone. A Clinipae também atende consultas particulares e planos de saúde.

“Ao se tornar associado à Riopae, o cliente passa automaticamente a ter acesso aos descontos exclusivos oferecidos pela Clinipae. As consultas médicas, por exemplo, têm valores a partir de R$12, variando de acordo com o plano escolhido”, finaliza.

Para mais informações, basta acessar: https://www.clinipae.com.br/site/home