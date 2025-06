Crazy Week 2025 impulsiona economia em Foz do Iguaçu

A Crazy Week 2025, evento de liquidação anual realizado em Ciudad del Este, Paraguai, movimenta a economia da região fronteiriça entre Brasil, Paraguai e Argentina. Realizada entre os dias 8 e 11 de maio, a liquidação coincidiu estrategicamente com o Dia das Mães no Brasil e no Paraguai, o que ampliou ainda mais o fluxo de visitantes.



Com descontos de até 70% em uma ampla variedade de produtos, a iniciativa atraiu milhares de turistas, impactando diretamente o comércio e o setor hoteleiro de cidades vizinhas, como Foz do Iguaçu (PR).



De acordo com Jaime Mendes, sócio-proprietário do Del Rey Quality Hotel, a região sente um impacto muito forte devido ao aumento de turistas que aproveitam a data para passear na cidade e ainda fazer compras no país vizinho. “O número de visitantes é bastante positivo, já que a primeira edição do evento, em 2024, teve uma ótima aceitação do público”.



Com o fluxo intenso de visitantes, a rede hoteleira de Foz se organizou para oferecer uma melhor experiência aos turistas. “A maioria dos hotéis se preparou para receber bem os visitantes, garantindo que pudessem aproveitar ao máximo suas compras e ainda desfrutar de momentos agradáveis no destino”, explica Mendes.



Além de impulsionar o comércio, o empresário ressalta que a Crazy Week fortalece a integração econômica entre os três países da Tríplice Fronteira. “Somos um destino único, onde cidades vizinhas em países diferentes convivem com harmonia e integração, principalmente no setor de turismo”.



De acordo com Jaime, em 2024 o evento registrou uma média de 20.000 a 25.000 visitantes por dia, em sua maioria turistas brasileiros, demonstrando o grande interesse do público nas ofertas. Além de equipamentos eletrônicos e de tecnologia, os turistas também podem encontrar descontos em diversos outros produtos, como roupas, acessórios, perfumes e bebidas.



Turismo em alta



Um estudo realizado pela Itaipu Parquetec e Secretaria Municipal de Turismo de Foz do Iguaçu, com apoio do Fundo Iguaçu, aponta que o índice de satisfação dos turistas que visitam a região está cada vez maior. Os números mostram que mais de 94% dos entrevistados afirmaram que recomendariam Foz do Iguaçu a outras pessoas. Os dados foram noticiados pelo portal Destino Foz.



Além disso, os atrativos naturais foram os grandes motivadores da viagem, com destaque para as Cataratas do Iguaçu e o Parque das Aves, além do comércio paraguaio, a Itaipu Binacional, dentre outros.



O mesmo portal de notícias também compartilhou que, segundo a Secretaria de Turismo de Foz (SMTU), a taxa de ocupação dos hotéis da região durante o feriado prolongado da Semana Santa e Tiradentes foi a maior do ano até agora, com 93%.



Sobre o Del Rey Quality Hotel



Fundado em 1986, o hotel possui atualmente 91 unidades habitacionais, sendo 175 leitos. O local também conta com uma agência de viagens que organiza passeios pela cidade e possui estrutura para receber portadores de necessidades especiais, tendo seis apartamentos totalmente adaptados e estrutura acessível por elevador.



Para saber mais, basta acessar: http://www.hoteldelreyfoz.com.br