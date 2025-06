João Adolfo palestra em Dubai sobre presença digital

O empresário, palestrante, CEO da João Financeira e consultor especializado em canais de YouTube, João Adolfo, realizará uma palestra no dia 20 de junho em Dubai, Emirados Árabes Unidos (EAU). O encontro será voltado para empresários brasileiros e estrangeiros que buscam alavancar vendas e autoridade por meio da plataforma.

O evento “As 10 chaves para se tornar uma referência máxima no YouTube” acontece em meio a um cenário de expansão global do YouTube e tem como objetivo ensinar técnicas eficazes de produção de conteúdo para gerar reconhecimento e conversões. A palestra aborda temas sobre monetização e autoridade no digital.

Dados do relatório We Are Social e Meltwater (2025), compartilhados pela RD Station, mostram que o YouTube mantém a liderança como rede social mais usada no mundo, à frente de Instagram e TikTok. Segundo João Adolfo, “a plataforma se diferencia por integrar o ecossistema do Google, podendo fortalecer seu alcance e potencial para negócios”.

Com experiência no desenvolvimento de mentorias, Adolfo baseia sua estratégia no método próprio denominado “SMY” (Segredos Milionários do YouTube), que engloba: “Posicionamento - Definição clara do público-alvo”, “Conteúdo - Produção de materiais que engajam”, “Cronograma - Frequência ideal de postagens” e “Monetização - Exploração das múltiplas fontes de renda da plataforma”.

“O YouTube pode transformar empresários em profissionais 4R: mais reconhecidos, remunerados, respeitados e requisitados”, destaca o empresário.

Adolfo soma mais de 7 milhões de seguidores nas redes e mais de 2 bilhões de views no YouTube com 21 canais ativos atualmente.

A palestra deve abordar os seguintes temas:

Como construir ou aumentar a autoridade;

Estratégias para crescer organicamente sem tráfego pago;

Formatos de vídeo que para viralizar e gerar vendas;

Como transformar seguidores em clientes fiéis;

Como vender mais e como conseguir mais clientes;

Quais estratégias funcionam em 2025 e o que deve ser descartado;

Evento atende demanda global por capacitação

A palestra de João Adolfo visa auxiliar desde iniciantes até empreendedores consolidados a extrair o máximo da plataforma de vídeos, com foco em atração de audiência qualificada, conversão de visualizações em vendas e fortalecimento da autoridade digital.

“Depois de fundar a João Financeira, criei vários canais no YouTube e entrei para o mundo das palestras e cursos para empresários e pessoas que querem ganhar dinheiro com a plataforma”, afirma.

“A iniciativa surge em um panorama em que cada vez mais pessoas se atentam para a importância de busca por capacitação, por isso desenvolvi a palestra que apresenta o Método SMY”, finaliza João Adolfo.

Para mais informações, basta acessar: https://www.instagram.com/joaoadolfooficial/