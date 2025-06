Pós-graduação é ponte para a transição de carreira

O mercado de trabalho vive uma era de transformações aceleradas, e cada vez mais profissionais buscam mudar de área em busca de novas oportunidades. Nesse contexto, os cursos de pós-graduação, especialmente os de curta duração, têm se tornado uma ferramenta estratégica para quem deseja se reposicionar com agilidade e credibilidade, como observa Ruy Astrath, diretor-geral da Faculdade Focus.

Para Astrath, a pós-graduação pode ser fundamental na transição de carreira: “A especialização funciona como uma ponte segura, oferecendo novos conhecimentos, habilidades práticas e uma certificação reconhecida”.

Na visão de Astrath, a especialização é importante para validar a nova trajetória perante o mercado, acelerar o reposicionamento profissional e ampliar a empregabilidade em um novo setor.

Apesar disso, entre 2019 e 2022, o número de ingressantes em programas de mestrado e doutorado no Brasil caiu 12%, segundo informações recentes repercutidas pela CNN Brasil. Trata-se do nível mais baixo em quase dez anos. No país, a idade média para completar o doutorado gira em torno de 38 anos, dez anos acima da média europeia.

A pós-graduação?stricto sensu?do Brasil superou o patamar de 350 mil matriculados em 2023, após permanecer estável de 2021 a 2022, conforme indicativos publicados pelo Ministério da Educação.

Em 2023, foram registrados 35 mil ingressantes nos cursos de mestrado e doutorado. Em 2021, havia 322.969 mestrandos e doutorandos e 7.163 cursos de pós-graduação?stricto sensu. Em 2022, foram registrados 325.311 mestrandos e 7.027 doutorandos e, em 2023, foram 360.648 mestrandos e 6.979 doutorandos.

Cursos de curta duração para quem precisa de agilidade

Astrath destaca que, para profissionais em transição, o tempo é um recurso valioso. Por isso, as especializações compactas podem ganhar destaque:

Conteúdo direto ao ponto, focado nas demandas do mercado de atuação;

Flexibilidade de horários (modalidades on-line e híbridas);

Aplicabilidade imediata dos conhecimentos.

O diretor da Focus destaca fatores essenciais na hora da decisão por um curso de pós-graduação, como a importância de analisar a reputação da instituição e a qualificação do corpo docente, além de observar a metodologia alinhada às tendências do novo campo de atuação.

“Vale apostar em um networking com colegas e professores da área. O contato com outros profissionais durante o curso pode abrir portas e revelar oportunidades únicas", ressalta.

O futuro da pós-graduação: flexibilidade e personalização

De acordo com Astrath, as instituições de ensino têm adaptado seus programas para atender às necessidades desse público, com trilhas formativas personalizadas, disciplinas em habilidades transferíveis (gestão, comunicação, inovação) e apoio acadêmico individualizado.

“Entendemos a transição como um processo de reinvenção. Uma instituição de ensino que oferece cursos de especialização deve ter como missão oferecer não apenas qualificação, mas acolhimento nessa jornada”, considera Astrath.

Para o diretor-geral da Faculdade Focus, a pós-graduação deixou de ser um diferencial e se tornou etapa obrigatória para quem quer se reposicionar com segurança no mercado.

“Cursos bem estruturados combinam agilidade, qualidade e conexão com o mercado - a tríade perfeita para quem está recomeçando”, afirma.

Para mais informações, basta acessar: http://www.focusconcursos.com.br