Livros sobre biodiversidade são distribuídos para escolas públicas

Escolas públicas das cidades de Juiz de Fora (MG), Anaurilândia (MS), Brasilândia (MS) e São Paulo (SP) receberam gratuitamente 1.100 exemplares do livro Arte nos Muros. A obra reúne os desenhos dos estudantes e os grafites coletivos realizados nos muros das escolas. As intervenções artísticas coletivas também são dos alunos e contaram com a monitoria de artistas visuais regionais reconhecidos na cena da arte urbana, como Igor Tenxu, Itamar Xavier, João Célio e Jamil Santos.

Com foco em alunos do Ensino Fundamental II, o projeto Arte nos Muros 3 promoveu reflexões sobre a biodiversidade brasileira e estimulou a criatividade por meio da arte urbana. O projeto envolveu 10 escolas, 61 professores, 720 alunos e recebeu 96 desenhos autorais inspirados no tema. Na etapa de votação popular, mais de 78 mil votos foram registrados. Já a ação final, o Dia do Grafite, contou com a participação direta de 134 estudantes.

“Acreditamos que o grafite é uma potente ferramenta de expressão para a juventude e um convite para o diálogo sobre temas essenciais, como a biodiversidade. Levar essa experiência para os muros das escolas públicas é uma forma de valorizar a arte, o território e os saberes de cada estudante”, afirma Allan de Amorim, coordenador do projeto.

A publicação do livro Arte nos Muros 3 é mais uma forma de celebrar e eternizar o percurso vivido por cada escola, aluno e educador envolvido. O livro será distribuído gratuitamente para as unidades participantes e poderá ser utilizado como material de apoio pedagógico.

Ao longo de sua jornada, o projeto passa por diferentes etapas, que incluem formação para professores, oficinas criativas com alunos, produção de desenhos, votação popular e o grafite coletivo que transforma os muros escolares em verdadeiras galerias a céu aberto. O projeto contou com o patrocínio da CESP e Enercan, apoio da Auren Energia e realização da Flamingo Comunicação e da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

