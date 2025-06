Manpower contrata 300 Auxiliares de Logística em Cajamar

A empresa ManpowerGroup, atuante no ramo de Recrutamento e Seleção, está contratando 300 profissionais para atuarem como Auxiliar de Logística na cidade de Cajamar, em São Paulo. As vagas são temporárias e os candidatos podem optar por duas formas de candidatura: on-line ou presencial.

As principais atividades do cargo incluem o controle de entrada e saída de mercadorias, coleta, conferência e separação de produtos, além de carga, descarga, armazenamento e controle de estoque.



Para ser elegível, é necessário ter ensino fundamental completo, disponibilidade para atuar de forma presencial e residir em uma das seguintes cidades:

Franco da Rocha, Francisco Morato, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Santana de Parnaíba, Jundiaí, Caieiras, Osasco, Carapicuíba e bairros de São Paulo como Perus, City Jaraguá, Pirituba e Taipas.

Os colaboradores selecionados terão acesso à benefícios como transporte fretado, alimentação no local, seguro de vida e vale alimentação.

Os candidatos que preferem se inscrever virtualmente, devido a mobilidade ou outros motivos, possuem prazo de inscrição até o até dia 11 de junho, por meio do formulário online: https://forms.office.com/r/73qS4984xR



Outra opção é entregar presencialmente o currículo na unidade da ManpowerGroup em Cajamar, localizada em: Av. Deovair Cruz de Oliveira, 445 - Jardim Nova Jordanésia.

Dessa forma, podem contatar diretamente os recrutadores, que irão auxiliar no processo seletivo. É possível conferir as vagas disponíveis, retirar dúvidas e até mesmo agendar entrevistas, se for compatível com o cargo.

O intuito é facilitar a participação dos interessados ao procurar um emprego, de forma mais prática e rápida.



Para acessar outras oportunidades de emprego, basta acessar o portal de vagas e conferir todas as opções disponíveis: https://vagas.manpowergroup.com.br/.

