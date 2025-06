Configuração Cessna SkyCourier Combi obtém certificação da Agência Nacional de Aviação Civil do Brasil

O kit de configuração Cessna SkyCourier Combi obteve recentemente a certificação da Agência Nacional de Aviação Civil do Brasil (ANAC) e passou a integrar a frota da empresa charter brasileira Cleiton Táxi Aéreo (CTA). Esta é a primeira entrega do SkyCourier na América do Sul.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250604639699/pt/

The Cessna SkyCourier Combi configuration kit recently achieved certification from the National Civil Aviation Agency of Brazil (ANAC) and joined the fleet of Brazilian charter company Cleiton Táxi Aéreo (CTA). This marks the first delivery of the SkyCourier into South America. (Photo credit: Textron Aviation)

O Cessna SkyCourier é projetado e fabricado pela Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE: TXT).

A CTA recebeu recentemente uma variante de passageiros do turboélice bimotor utilitário de grande porte, equipada com kits de conversão que permitem configurar o interior padrão para 19 passageiros em uma versão Combi de 9 passageiros e carga, ou em uma configuração de carga completa. A aeronave também conta com um kit opcional para terrenos irregulares, permitindo pousos em pistas não pavimentadas e acesso a locais remotos. O pedido da CTA inclui duas aeronaves Cessna SkyCourier da mesma configuração, com a segunda entrega prevista para 2026

“O Cessna SkyCourier é uma aeronave excelente para apoiar missões e serviços regionais em toda a América do Sul”, disse Lannie O’Bannion, vice-presidente sênior de Vendas e Marketing. “Estamos ansiosos para ver o impacto que esse turboélice versátil e robusto terá nas operações da CTA”.

Fundada por Cleiton Sérgio de Sousa, a Cleiton Táxi Aéreo tornou-se cliente da Textron Aviation em 1995, com a aquisição de um Cessna 210 Centurion para iniciar operações de táxi aéreo na região amazônica. Desde então, a empresa operou uma frota diversificada, que incluiu desde o Cessna Caravan até o Beechcraft King Air, com cada aeronave cumprindo uma variedade de missões especiais e operações de fretamento em toda a região.

O Cessna SkyCourier completou recentemente cinco anos desde o primeiro voo do protótipo em 2020. Desde sua entrada em serviço em 2022, provou ser uma ferramenta valiosa para operações de carga e passageiros. Entre os marcos recentes estão a primeira entrega para o Canadá e o primeiro pedido das Ilhas Marshall, entre outros.

Sobre o Cessna SkyCourier

O turboélice bimotor de asa alta oferece uma combinação de performance e custos operacionais reduzidos para operadores de carga aérea, transporte regional e missões especiais.

A versão cargueira tem capacidade para acomodar até três contêineres LD3, com uma impressionante capacidade de carga útil de 6.000 libras. A versão para 19 passageiros conta com portas para a tripulação e passageiros, garantindo um embarque tranquilo, além de grandes janelas na cabine para iluminação natural e vistas. Ambas as configurações oferecem reabastecimento de pressão em ponto único, o que acelera os tempos de retorno.

O SkyCourier é equipado com dois motores turboélice Pratt & Whitney Canada PT6A-65SC montados nas asas e utiliza a hélice McCauley C779 — uma robusta e confiável hélice de alumínio de quatro pás, com 110 polegadas, embandeiramento total e passo reversível — projetada para otimizar o desempenho da aeronave no transporte de grandes cargas. O modelo conta com aviônicos Garmin G1000 NXi e atinge velocidade máxima de cruzeiro superior a 200 nós, com alcance máximo de 900 milhas náuticas.

Sobre a Textron Aviation

Inspiramos a jornada de voo. Por mais de 95 anos, a Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., capacitou nosso talento coletivo nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação aos nossos clientes. Com uma linha que inclui tudo, desde jatos executivos, turboélices e pistões de alto desempenho até missões especiais, treinamento militar e produtos de defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais de metade de todas as aeronaves da aviação geral no mundo inteiro. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso lendário desempenho, confiabilidade e versatilidade, juntamente com nossa confiável rede global de atendimento ao cliente, para voos acessíveis e flexíveis. Para mais informações, acesse www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa que opera em diversos setores e utiliza sua rede global nas áreas de aviação, defesa, indústria e finanças para oferecer soluções e serviços inovadores aos clientes. A Textron é reconhecida mundialmente por marcas fortes como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Certas declarações neste comunicadoàimprensa podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; estas declarações são válidas apenas na data em que foram feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizá-las. Estas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nessas declarações prospectivas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250604639699/pt/

Assessoria de Mídia:

Heaven Cedeno

+1.316.285.4578

hcedeno@txtav.com

www.txtav.com