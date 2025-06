Soldiers lança programa de acompanhamento médico de atletas

A Soldiers Nutrition, uma das marcas que mais crescem no setor de suplementos alimentares, acaba de anunciar o lançamento do Soldiers Health Protocol — um programa de acompanhamento médico especializado, exclusivo para os atletas patrocinados pela empresa. O programa será liderado pela Dra. Nathalia Allende — médica-cirurgiã, especializada em Medicina do Esporte e Terapia Hormonal.

"A iniciativa marca mais um passo da Soldiers rumo a um posicionamento sólido como referência em performance esportiva com responsabilidade e cuidado integral", pontua Yuri Abreu, CEO da marca de suplementos.

“Estamos criando um modelo de cuidado contínuo, onde cada atleta terá acesso a exames regulares, avaliação médica individualizada e acompanhamento semanal na sede da empresa. A ideia é ir além da suplementação: é entregar saúde e longevidade de forma estruturada e responsável”, explica Nathalia.

Atleta IFBB PRO na categoria Bikini, integrante do time Pannain e embaixadora da Soldiers, Nathalia assume agora a função de médica oficial dos mais de 40 atletas patrocinados pela marca.

A criação do Soldiers Health Protocol partiu da experiência pessoal de Yuri Abreu, fundador da marca, que iniciou recentemente sua preparação para competir no fisiculturismo. O atleta reforça a importância de contar com acompanhamento clínico especializado para garantir que performance e segurança caminhem juntas.

“Se tem uma coisa que aprendi nesse processo de preparação, é que performance sem saúde não significa nada. Por isso, criamos um projeto onde quem cuida dos atletas entende na pele o que eles vivem — porque também é atleta”, reforça Yuri.

O Soldiers Health Protocol inclui:

- Consultas médicas presenciais na sede da Soldiers;

- Exames periódicos, com foco em avaliação cardíaca e marcadores hormonais;

- Monitoramento clínico personalizado, voltado à saúde preventiva e performance esportiva.

A novidade chega em meio à forte expansão da marca. Em 2023, a Soldiers Nutrition cresceu 900% em faturamento; em 2024, a marca dobrou a receita e já soma mais de 4 milhões de clientes nos últimos três anos. A empresa também ganhou notoriedade por laudos que atestam 100% de pureza em seus produtos — como a creatina — e pela construção de uma das maiores fábricas de suplementos da América Latina, prestes a ser inaugurada em Cajamar.

Além do novo programa de saúde, a Soldiers está patrocinando 14 das atletas mais premiadas do fisiculturismo brasileiro, incluindo Valquiria Lopes, da categoria Wellness Pro, e Renata Guaraciaba, que competirá no Olympia Masters 2025, em Tóquio.

No último mês, a empresa marcou presença no Arnold South America com um estande interativo e ações que estreitaram o relacionamento com o público. "A participação consolidou ainda mais o momento da marca, que já conta com embaixadores como Juju Salimeni e Basa, além de nomes como o influenciador Bruno Moraes e a terapeuta corporal Renata Garcia, que agora também cuida da recuperação dos atletas patrocinados", acrescenta Yuri.

CEO e fisiculturista



O anúncio do Soldiers Health Protocol vem na esteira da decisão de Yuri Abreu de iniciar oficialmente seus treinamentos para competir, pela primeira vez, em campeonatos de fisiculturismo.

“Não se trata apenas de vender suplementos. Nosso compromisso é com o atleta real, com a jornada, com a saúde e com resultados sustentáveis. O Soldiers Health Protocol é mais uma entrega concreta desse propósito”, finaliza.

Website: https://www.soldiersnutrition.com.br/