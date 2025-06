QPS Comemora 30o Aniversário

A QPS Holdings, LLC (QPS), uma premiada organização de pesquisa contratada (CRO) visando bioanálise e ensaios clínicos, comemora 30 anos em 2025. Fundada pelo Dr. Benjamin Chien em 1995 para prestar serviços contratuais de cromatografia líquida bioanalítica de alta qualidade com espectrometria de massas em tandem (LC-MS/MS), a QPS é agora reconhecida como líder mundial em pesquisa contratada. Nos últimos 30 anos, a empresa cresceu de um único escritório em Delaware, EUA, a uma CRO internacional amplamente respeitada e com serviço completo, com 8 unidades espalhadas pelos EUA, UE, Ásia, Índia e Austrália, uma rede de ensaios clínicos com mais de 700 locais e um foco crescente em aproveitar o poder da IA ??para acelerar os ensaios clínicos.

Ao longo dos anos, a QPS cresceu de uma pequena oficina de bioanálise de moléculas com três pessoas para uma CRO internacional com mais de 1.200 funcionários. "30 anos é um marco importante para a QPS e eu não poderia sentir mais orgulho das pessoas trabalhadoras e inovadoras que escolheram trabalhar na QPS. Elas são a espinha dorsal da empresa e sou muito agradecido por suas valiosas contribuições", disse o fundador e diretor executivo da QPS, Dr. Benjamin Chien.

"Através da QPS, as indústrias farmacêutica e de biotecnologia têm acesso a experiência científica dedicada e concentrada em todo o espectro de desenvolvimento de medicamentos. Em instalações ao redor do mundo, a QPS reuniu os melhores instrumentos, plataformas, pessoas e processos necessários para conduzir os estudos necessários, a fim de apoiar os programas de descoberta e desenvolvimento de medicamentos dos clientes, com foco em obesidade, diabetes tipo 2, oncologia, doenças do sistema nervoso central, terapia celular e genética, entre outros", disse o Dr. Chien.

Desde seu humilde início, a QPS expandiu suas opções de serviço para incluir farmacologia, DMPK, toxicologia, bioanálise, medicina translacional, leucopaks, PBMCs, produtos de terapia celular, ensaios clínicos, serviços de laboratório central e uma gama completa de serviços de pesquisa clínica.

A QPS é reconhecida por seus dados de alta qualidade, experiência técnica, cumprimento dos prazos de estudo prometidos, soluções colaborativas e estratégias com foco no cliente. No futuro, a QPS planeja continuar prestando serviços de pesquisa personalizados que acelerem avanços farmacêuticos ao redor do mundo.

SOBRE A QPS HOLDINGS, LLC

A QPS é uma organização de pesquisa contratada (CRO) internacional, com serviço completo e em conformidade com boas práticas laboratoriais/clínicas, proporcionando o mais alto nível de serviços de descoberta, bioanálise, desenvolvimento pré-clínico e clínico de medicamentos. Desde 1995, a QPS cresceu de uma pequena empresa de bioanálise a uma CRO de serviço completo com mais de 1.200 funcionários nos EUA, Europa, Ásia e Austrália. Atualmente, a QPS oferece serviços expandidos de P&D farmacêutico por contrato, com experiência especial em farmacologia, DMPK, toxicologia, bioanálise, medicina translacional, leucopaks, PBMCs e produtos de terapia celular, ensaios clínicos e serviços de pesquisa clínica. Líder premiada com foco em bioanálise e ensaios clínicos, a QPS é conhecida por seus padrões de qualidade comprovados, experiência técnica, abordagem flexívelàpesquisa, satisfação do cliente, bem como laboratórios e instalações prontos para uso. Mediante melhorias contínuas em capacidades e recursos, a QPS se mantém firme em seu compromisso de oferecer qualidade superior, desempenho qualificado e serviço confiável a seus prestigiados clientes. Para mais informações, acesse www.qps.com ou e-mail info@qps.com.

