Fujirebio anuncia colaboração estratégica com a Stanford Medicine para avançar na pesquisa de doenças infecciosas

Fujirebio, líder em inovação em diagnósticos in-vitro, anunciou hoje uma colaboração com a Stanford Medicine (Localização: Palo Alto, Califórnia, EUA) para avançar na pesquisa e inovação no campo de testes de doenças infecciosas. Essa colaboração visa acelerar a adoção de imunoensaios ultrassensíveis que incorporam a tecnologia de contagem de moléculas únicas desenvolvida pela Fluxus, Inc., subsidiária integral da Fujirebio no Vale do Silício. Uma maior sensibilidade dos testes pode informar melhor as decisões de tratamento na clínica, como também acelerar os estudos para terapêuticas e estratégias preventivas contra ameaças de doenças infecciosas em todas as partes do mundo.

“As doenças infecciosas continuam sendo um dos maiores desafios globais de saúde do nosso tempo”, afirma Goki Ishikawa, presidente e CEO da Fujirebio Holdings, Inc. “Ao trabalhar com o Laboratório de Virologia Clínica de Stanford, sob a direção do Professor Benjamin Pinsky, e com o Laboratório de Microbiologia Clínica de Stanford, sob a direção do Professor Niaz Banaei, estamos unindo experiência científica de classe mundial, tecnologia de ponta e percepções sobre saúde global. Essa colaboração ressalta nossa visão compartilhada de criar um mundo mais saudável e resiliente”.

“Essa colaboração representa um avanço significativo em nossa missão de aprimorar a saúde pública globalmente, combinando a experiência global em IVD da Fujirebio e os sistemas de detecção ultrassensíveis da Fluxus com a pesquisa de renome mundial de Stanford”, afirma o Dr. Peter Wagner, presidente e CEO da Fluxus, Inc. “Estamos muito satisfeitos em trabalhar com os prestigiados especialistas em doenças infecciosas da Universidade de Stanford”.

Sobre a Fujirebio

A Fujirebio, membro da H.U. Group Holdings Inc., é uma empresa voltadaàpesquisa e desenvolvimento, dedicadaàcriação contínua de novas tecnologias para testes de diagnóstico in vitro (DIV) e biomarcadores exclusivos de alto valor clínico. A missão do nosso grupo é gerar valor inovador na área da saúde, contribuindo para o bem-estar humano e para o futuro da assistência médica. Contamos com equipes globais no Japão, Ásia, Europa e Estados Unidos, comprometidas em oferecer produtos com os mais elevados padrões de qualidade a nossos clientes e parceiros. Valorizamos parcerias com outras empresas líderes do setor, compartilhando conhecimentos, capacidades e insumos essenciais para fornecer, desenvolver ou fabricar soluções diagnósticas em uma ampla gama de plataformas. Para informações adicionais, visite http://www.fujirebio.com.

Sobre a Fluxus

Fluxus é líder do setor e inovador em tecnologias optofluídicas, desenvolvendo sistemas de detecção ultrassensíveis e soluções de ensaio para aprimorar o diagnóstico, monitoramento e tratamento de doenças.

