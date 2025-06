Brazil Potash Anuncia Mudança Organizacional na Potássio do Brasil

MANAUS, Brasil, June 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brazil Potash Corp. ("Brazil Potash" ou a "Companhia") (NYSE-American: GRO), uma empresa de exploração e desenvolvimento mineral com um projeto de mineração de potássio de mineral crítico, o Projeto Autazes (o "Projeto"), anunciou hoje que Adriano Espeschit renunciou ao seu cargo de Presidente da Potássio do Brasil Ltda., subsidiária brasileira integral da Companhia, com vigência em 30 dias conforme seu Acordo, para buscar outras oportunidades.

A Companhia agradece ao Sr. Espeschit por suas contribuições para o avanço do Projeto de Potássio de Autazes, incluindo mais notavelmente a obtenção de licenças-chave para a construção do Projeto, além de alcançar mais de 90% dos votos indígenas Mura em apoioàconstrução do Projeto, e deseja-lhe sucesso em seus futuros empreendimentos. Um sucessor será nomeado no devido tempo. Antecipa-se que as operações da Companhia continuem sem interrupção enquanto avança o Projeto.

Sobre a Brazil Potash

A Brazil Potash (NYSE-American: GRO) (www.brazilpotash.com) está desenvolvendo o Projeto Autazes para fornecer fertilizantes sustentáveis a um dos maiores exportadores agrícolas do mundo. O Brasil é fundamental para a segurança alimentar global, pois o país possui uma das maiores quantidades de água doce, terras aráveis e um clima ideal para o cultivo durante todo o ano, mas é vulnerável, pois importou mais de 95% de seu fertilizante potássico em 2021, apesar de ter o que se prevê ser uma das maiores bacias de potássio não desenvolvidas do mundo em seu próprio território. O potássio produzido será transportado principalmente usando barcaças fluviais de baixo custo em um sistema fluvial interno em parceria com a Amaggi (www.amaggi.com.br), uma das maiores produtoras rurais e operadoras logísticas de produtos agrícolas do Brasil. Com uma produção anual inicial planejada de até 2,4 milhões de toneladas por ano, a administração da Brazil Potash acredita que poderá fornecer aproximadamente 20% da demanda atual de potássio no Brasil. A administração prevê que 100% da produção da Brazil Potash será vendida domesticamente para reduzir a dependência do Brasil de importações de potássio, ao mesmo tempo em que mitiga aproximadamente 1,4 milhão de toneladas por ano de emissões de GEE.

Declaração sobre Projeções Futuras

Todas as declarações, exceto declarações de fatos históricos, contidas neste comunicadoàimprensa constituem "declarações prospectivas" e são baseadas nas expectativas, estimativas e projeções razoáveis da Companhia na data deste comunicadoàimprensa. As palavras "planeja", "espera" ou "não espera", "é esperado", "orçamento", "programado", "estimativas", "previsões", "pretende", "antecipa" ou "não antecipa", ou "acredita", ou variações de tais palavras e frases ou declarações de que certas ações, eventos ou resultados "podem", "poderiam", "iriam", "poderiam" ou "serão tomadas", "ocorrer" ou "ser alcançadas" e expressões similares identificam declarações prospectivas. As declarações prospectivas incluem, sem limitação, declarações sobre a renúncia do Presidente da Potássio do Brasil; avanço do Projeto Autazes; o impacto de várias realizações e contratos; e o status do projeto da Companhia. As declarações prospectivas são necessariamente baseadas em uma série de estimativas e suposições que, embora consideradas razoáveis pela Companhia na data de tais declarações, estão inerentemente sujeitas a incertezas e contingências significativas de negócios, econômicas e competitivas. A Companhia renuncia a qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, exceto na medida exigida pela lei aplicável. O leitor é advertido a não depositar confiança indevida em declarações prospectivas.

Contato:

Relações com Investidores Brazil Potash

info@brazilpotash.com





GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9463809)