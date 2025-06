PipeRun apoia pesquisa sobre relacionamento com o cliente

Pelo terceiro ano consecutivo, a PipeRun, plataforma de CRM especializada em gestão de vendas e atendimento para pequenas e médias empresas brasileiras do segmento de serviços, patrocina o Customer Report Brasil (CRB). O estudo traz um panorama detalhado sobre a realidade dos times de Relacionamento com o Cliente no país. A iniciativa é colaborativa e feita de profissionais para profissionais, com o objetivo de mapear os desafios, práticas, tendências e oportunidades que moldam o setor.

Para o Chief Revenue Officer (CRO) da PipeRun, Fausto Reichert, o apoio à pesquisa é estratégico, especialmente diante das mudanças no cenário econômico e das transformações nos times de CS. “Patrocinamos a pesquisa pelo terceiro ano consecutivo porque acreditamos no papel estratégico do CS para o crescimento sustentável das empresas. Esta pesquisa é fundamental nesse momento em que o mercado passou por uma forte reestruturação, com uma queda nos investimentos em startups e uma transição do crescimento a qualquer custo para o lucro a qualquer custo”, explica.

Fausto acrescenta que o cenário impactou diretamente as equipes de CS e a satisfação dos clientes, com muitas empresas reduzindo seus times e outras mudando completamente a estrutura. “O papel do Customer Success mudou, com muitos profissionais assumindo funções de vendedores ou gerentes de contas, além de um aumento significativo no volume de clientes por CSM. Por isso, é tão importante termos dados concretos para entender essa transformação e apoiar decisões estratégicas”, completa.

O Customer Report Brasil reúne dados relevantes para apoiar líderes, gestores e empresas na tomada de decisões baseadas em informação. A pesquisa conta com o apoio de empresas como a PipeRun, a AltoQi e a CustomerX, que participam da iniciativa com foco no desenvolvimento dos segmentos de CS e CX no país.

Raquel Ramos, da AltoQi, reforça que a pesquisa é um termômetro muito importante para a evolução do mercado. “Acredito que ela vai revelar muitas tendências, desafios e oportunidades para que as lideranças sejam capazes de tomar decisões conscientes e estratégicas. E por fim, acho que ela também vai orientar muito o fortalecimento de boas práticas em CS e CX, o que com certeza vai elevar o nosso ecossistema a um novo patamar”, afirma.

Já o CEO da CustomerX, Leonardo Superti, garante que a pesquisa representa um marco nas áreas de relacionamento com clientes. Segundo ele, o grande objetivo dela é interpretar o que as empresas têm feito. “Queremos entender como as empresas têm agido, quais as soluções que executam, utilizam, praticam, quais os processos e em que estágio a empresa está em processos e evolução como um todo. Então, com todos esses dados em mãos, a gente vai conseguir ter uma das maiores ferramentas para gestão de equipes, gestão de empresas, de negócios no Brasil”, finaliza.

Profissionais do setor podem responder à pesquisa Customer Report Brasil acessando o site: https://customerreportbrasil.com.br/.







