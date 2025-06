PopID fecha financiamento de capital

A PopID anunciou hoje um financiamento de capital, incluindo investimentos da Verifone, PayPal, Commerce Ventures, fundo de risco Cultivate Next da Chipotle e Visa Ventures. Esse novo financiamento segue investimentos anteriores do Cali Group e da família Ching. Nos últimos anos, a PopID realizou milhões de autenticações biométricas de fidelidade e pagamento, provando que as digitalizações faciais e palmares para autenticação de fidelidade e pagamento no ponto de venda têm benefícios únicos para consumidores e comerciantes em comparação com a autenticação por telefone e cartão.

“O capital adicional nos permitirá trabalhar com nossos parceiros para construir uma infraestrutura essencial que apoie uma rede biométrica global de circuito aberto, capaz de conectar soluções de ponto de venda a qualquer programa de fidelidade, método de pagamento com cartão, carteira de fintech, plataforma de compre agora/pague depois, produto em stablecoin ou sistema de pagamento via banco”, disse John Miller, CEO da PopID. “Nosso grupo de parceiros investidores inclui:

Verifone, a plataforma global que oferece experiências de pagamento diferenciadas para todos os tipos de negócios;

Visa, líder mundial em pagamentos digitais;

PayPal, uma plataforma de comércio líder com mais de 430 milhões de contas ativas;

Commerce Ventures, uma empresa líder em capital de risco em fintech; e

o fundo de risco de uma empresa líder em restaurantes fast casual, Chipotle”.

A PopID anunciou recentemente uma parceria com a Verifone para adaptar os terminais Verifone existentes para aceitar autenticação facial e palmar e incorporar biometria em todos os futuros terminais Verifone. A solução conjunta aproveitará a vasta gama de ativos globais existentes da Verifone que inclui: 45 milhões de dispositivos (15 milhões dos quais executam 200 aplicativos de pagamento proprietários gerenciados pela plataforma de gerenciamento de dispositivos baseada em nuvem da Verifone); integrações com 2.500 ECRs/POSs; mais de 150 processadores de pagamento e aceitação de mais de 40 métodos de pagamento globais, locais e alternativos.

“Nossa parceria estratégica e investimento na PopID impulsionam nossa missão de décadas de inovar no espaço de pagamentos para comerciantes e consumidores”, disse Himanshu Patel, CEO da Verifone. “Nossos clientes e parceiros estão ansiosos para implementar soluções biométricas porque são altamente seguras, convenientes e rápidas. Estou confiante de que, juntamente com a PopID, veremos uma ampla adoção global da tecnologia da PopID nos próximos anos”.

Sobre a PopID

A PopID oferece uma plataforma abrangente para revolucionar interações e pagamentos digitais através da verificação biométrica iniciada pelo consumidor. Sua plataforma permite que os consumidores se identifiquem de forma rápida e fácil — com o rosto ou a palma da mão — para fazer check-in, acumular fidelidade, realizar pedidos e efetuar pagamentos. Isso resulta em experiências mais personalizadas, seguras e simplificadas. Para saber mais sobre a PopID e suas ofertas, visite www.popid.com.

Sobre a Verifone

A Verifone é uma provedora global líder de tecnologia de pagamentos, confiada pelas principais marcas do mundo. Ela impulsiona uma rede ilimitada de pagamentos, possibilitando experiências comerciais diferenciadas para comerciantes, fintechs e instituições financeiras onde quer que o comércio aconteça. Combinando uma plataforma flexível, um ecossistema aberto com mais de 2.500 integrações e quatro décadas de experiência em pagamentos, a Verifone elimina a complexidade e expande o que é possível em todos os canais de pagamento. Anualmente, a Verifone processa US$ 8 trilhões em valor de transações em mais de 165 países, ajudando empresas de todos os portes a crescer sem limites. Saiba mais em www.verifone.com.

