Comércio busca alternativas diante da escalada nos preços de produtos sazonais

A Páscoa chegou mais cara em 2025. Segundo um levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), os tradicionais ovos de chocolate registraram um aumento médio de 9,5% nos preços. O reflexo é sentido tanto no bolso do consumidor, quanto nas vendas do varejo: a previsão era de cerca de 102,6 milhões de brasileiros irem às compras nesta Páscoa, número que representa uma redução de 4 milhões de consumidores em relação a 2024, conforme pesquisa da CNDL e SPC Brasil.

Entretanto, esse cenário não se restringe à data. A inflação tem impactado outros períodos de forte apelo comercial: no caso da Festa Junina, por exemplo, os preços dos ingredientes e insumos para o preparo dos principais pratos e quitutes tradicionais aumentaram, em média, 5,74% entre 2023 e 2024, segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Economia (FGV IBRE).

A alta generalizada dos produtos sazonais representa um desafio para o varejo. Diante desse cenário, as empresas que desejam manter a relevância e conquistar o consumidor precisam olhar para estratégias além do preço. O momento exige criatividade e foco em vantagens reais para o cliente, como cupons de desconto, promoções, programas de pontos e cashback, além de ações de fidelização e relacionamento.

“Quando o consumidor está mais cauteloso, é natural que ele busque alternativas que tragam benefício direto ao bolso. E o comércio que entende isso consegue sair na frente. Ferramentas de benefícios se tornam aliadas importantes — não apenas para atrair, mas também para fidelizar clientes em um período de retração”, afirma Rodrigo Dória, CEO da Supertroco, empresa brasileira criadora e gestora de um programa de pontos com sorteios semanais e benefícios para o varejista.

A importância da fidelização

Em um cenário de consumo cada vez mais racional e competitivo, a fidelização deixou de ser um diferencial e passou a ser uma estratégia essencial para a sustentabilidade do varejo. Segundo Dória, criar uma conexão próxima com o consumidor, eliminar atritos ao longo da jornada de compra e oferecer vantagens personalizadas com base em dados são atitudes que transformam uma venda pontual em um relacionamento duradouro.

“Promoções são importantes, mas o consumidor valoriza ainda mais marcas que oferecem soluções reais para o seu dia a dia. Com o histórico de consumo e os dados certos, é possível entregar benefícios personalizados que aumentam o engajamento e ajudam a manter esse cliente no longo prazo”, complementa o executivo.

E o consumidor brasileiro está aberto a essa relação. Segundo um estudo da Ernst & Young, 66% dos respondentes afirmam que ofertas personalizadas melhoram sua experiência de compra, enquanto 79% dizem que prestarão mais atenção às promoções de marcas com as quais já compartilharam dados. “Em outras palavras, o varejo que entende o seu cliente e oferece soluções relevantes não apenas vende mais — ele se torna parte do dia a dia do consumidor”, explica.

De acordo com o executivo, a dica é aproveitar datas sazonais para estreitar o relacionamento com os clientes, oferecendo vantagens exclusivas, ampliando canais de comunicação (como WhatsApp ou apps próprios) e demonstrando sensibilidade com o momento econômico.

“Com mais cautela nas compras, consumidores priorizam vantagens tangíveis e marcas que dialogam com sua realidade financeira. Cabe às empresas entenderem esse movimento e usarem as ferramentas certas para atravessar essas datas com relevância e inteligência comercial”, acrescenta o CEO.

Consumidor busca alternativas

A consequência do aumento de preços é o crescente interesse por opções de produtos mais acessíveis. De acordo com um levantamento do site Reclame Aqui, 53,86% dos consumidores estão realizando mais pesquisas de preços e compras em diferentes estabelecimentos, e 44,63% fazem comparações de marcas para encontrar opções mais em conta.

Isso abre espaço para que pequenos e médios comerciantes também se destaquem, apostando em soluções mais próximas, criativas e de valor percebido. Para esses empreendedores, o momento também é uma oportunidade de reforçar o vínculo com os clientes, especialmente se souberem aliar criatividade com benefícios financeiros.

Em tempos de orçamento apertado, o preço final ainda possui grande influência na decisão de compra. Porém, segundo Dória, o valor percebido e a experiência proporcionada também ganham peso na escolha do consumidor, que busca cada vez mais sentir que está fazendo um bom negócio.

“Oferecer benefícios reais, soluções práticas e atendimento próximo pode ser o diferencial para atrair e fidelizar clientes, mesmo em um cenário de retração. Marcas que entendem esse novo comportamento e conseguem dialogar com ele saem fortalecidas, mesmo em cenários desafiadores,” conclui o CEO da Supertroco.

Website: https://www.supertroco.com.br/