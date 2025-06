Estudo independente mostra que a plataforma Experian Ascend ofereceu um ROI de 183% para bancos e credores mundiais

A Experian Ascend Platform™ ajuda as instituições financeiras a melhorar as decisões de crédito e fraude, oferecendo um retorno sobre o investimento (ROI) de 183% e se pagando em 12 meses, de acordo com o estudo Total Economic Impact™ recentemente encomendado pela Forrester sobre os clientes mundiais da Experian. As conclusões independentes da empresa fornecem aos bancos e credores uma estrutura para avaliar o potencial impacto financeiro da plataforma nas suas organizações.

“A plataforma Experian Ascend ajuda bancos e credores a aproveitar todo o potencial de seus dados ao longo do ciclo de vida do cliente, utilizando análises e modelos avançados para detectar fraudes e identidades falsas, e a explorar novas oportunidades de mercado”, disse Keith Little, presidente da Experian Software Solutions. "Acreditamos que as conclusões da Forrester ressaltam o enorme valor que a plataforma oferece aos nossos clientes em aspectos fundamentais do negócio, como otimização da taxa de aprovação, aceleração do crescimento empresarial e redução de custos.

Hospedada em um ambiente de nuvem híbrida seguro e acessível globalmente, a plataforma Experian Ascend oferece aos clientes do mundo inteiro uma plataforma de tecnologia de ponta que os proporciona informações baseadas em IA para a tomada de decisões ao longo do ciclo de vida do crédito. Como resultado, eles podem se antecipar às condições de mercado em rápida mudança e aos comportamentos em evolução dos consumidores para se manterem competitivos, maximizar a rentabilidade e otimizar a eficiência operacional.

De acordo com o estudo, os clientes globais da Experian afirmaram que, antes de utilizar a plataforma, suas organizações utilizavam uma combinação de soluções fragmentadas de tomada de decisão de crédito locais que exigiam intervenções manuais intensivas em diferentes etapas dos processos de revisão e aprovação. Como resultado, o processo de decisão de crédito era demorado, exigia que a equipe analisasse diferentes fontes de dados e, por fim, afetava os tempos de resposta. Além disso, a ausência de um sistema de decisão consistente aumentava a exposição a fraudes e inadimplências.

Após o investimento na plataforma Experian Ascend, esses clientes globais passaram a contar com uma plataforma unificada que fornecia dados atualizados de consumidores e empresas em uma única exibição, juntamente com análises robustas, tomadas de decisão automatizadas e melhor prevenção contra fraudes.

Os principais resultados da implementação da plataforma incluíram crescimento acelerado dos negócios, melhores taxas de conversão, maior eficiência operacional para as equipes de decisão de crédito e marketing, redução dos custos de inadimplência, tempos de resposta mais rápidos e melhoria na qualidade dos dados e nos processos de verificação.

Outras vantagens não quantificadas do estudo englobaram:

Melhoria na experiência do cliente e da corretora por meio de decisões mais rápidas

Redução do risco na originação

Melhoria nos processos de conformidade e auditoria

Redução do risco de multas regulatórias

Benefícios de sustentabilidade por meio da redução da documentação física, o que diminuiu a pegada de carbono do cliente.

Para acessar a The Total Economic Impact™of Experian Ascend Platform, visite https://us-go.experian.com/the-total-economic-impact-of-experian-ascend-platform.

Metodologia

A Forrester entrevistou seis tomadores de decisão de organizações localizadas nos Estados Unidos, Reino Unido, Brasil e África do Sul com experiência no uso da plataforma Experian Ascend. Para fins do estudo, a Forrester agregou as experiências dos clientes e combinou os resultados em uma única organização composta, que é uma instituição financeira com operações regionais e baseada nas características das organizações dos clientes.

Sobre a Experian

A Experian é uma empresa global de dados e tecnologia que proporciona oportunidades para pessoas e empresas em todo o mundo. Ajudamos a redefinir as práticas de empréstimo, descobrir e prevenir fraudes, simplificar a assistência médica, oferecer soluções de marketing digital e obter insights mais profundos sobre o mercado automotivo, tudo isso usando nossa combinação exclusiva de dados, análises e software. Também ajudamos milhões de pessoas a alcançar suas metas financeiras e a economizar tempo e dinheiro.

Atuamos em diversos mercados, desde serviços financeiros até saúde, automotivo, agrofinanças, seguros e muitos outros segmentos do setor.

Investimos em pessoas talentosas e em novas tecnologias avançadas para explorar o poder dos dados e inovar. Somos uma empresa listada no Índice FTSE 100 da Bolsa de Valores de Londres (EXPN) e contamos com uma equipe de 23,3 mil pessoas em 32 países. Nossa sede corporativa está localizada em Dublin (Irlanda). Saiba mais em experianplc.com.

Experian e as marcas Experian utilizadas neste documento são marcas comerciais ou marcas registradas da Experian e suas afiliadas. Outros nomes de produtos e empresas aqui citados são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250604014943/pt/

