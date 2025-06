Yakult do Brasil renova patrocínio com CBDA

Pelo quarto ano consecutivo, a Yakult do Brasil confirma o patrocínio com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) para todas as ações da natação brasileira. O novo contrato é válido até maio de 2026. O patrocínio envolve todas as ações da natação brasileira, inclusive os Campeonatos Brasileiros Absolutos e de categoria que selecionam os atletas para as principais competições internacionais. O patrocínio da Yakult dá direito de estampar a marca nas placas de publicidade, nos pódios e backdrops.

Além de patrocinar oficialmente a CBDA, a Yakult realiza algumas ações de degustação de produtos durante as competições nacionais. No último Campeonato Brasileiro Interclubes Absoluto de Natação – Troféu Maria Lenk, por exemplo, todos os atletas e membros de Comissão Técnica puderam degustar os leites fermentados e outros produtos da marca, que foram disponibilizados em um refrigerador exclusivo.

De acordo com o presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto, a empresa acredita que o esporte ajuda a propiciar uma vida mais saudável para pessoas de todas as idades. E a natação, por ser considerada um esporte completo, precisa ser cada vez mais valorizada. “A prática do esporte competitivo ensina técnica, disciplina, comprometimento e respeito ao próximo. Esses e outros valores vêm ao encontro da filosofia da Yakult, de contribuir para uma vida saudável e alegre das pessoas”, acentua.

Para o presidente da CBDA, Diego Rocha Dias de Albuquerque, a renovação do patrocínio com a Yakult consolida uma parceria sólida e estratégica para o desenvolvimento da natação brasileira. “Chegamos ao quarto ano consecutivo dessa importante colaboração, que tem contribuído de forma significativa para a estruturação e valorização das nossas principais competições. A presença da Yakult reafirma a confiança no trabalho da CBDA e reforça nosso compromisso com a excelência esportiva”, destaca.

Em abril, a Yakult do Brasil também se tornou patrocinadora do projeto Todos Pela Natação: Só Para Elas/SP. Por meio do projeto, o Instituto Todos Pelo Esporte oferecerá aulas gratuitas de natação para 200 meninas na cidade de São Paulo. “Desta forma, reforçamos o compromisso da empresa com a natação e com o esporte de forma geral. Acreditamos na capacidade do esporte em transformar a vida de crianças e jovens, propiciando oportunidades para o presente e para o futuro”, reforça o executivo.

Apoio como tradição

A Yakult Honsha, matriz da empresa sediada no Japão, também é patrocinadora oficial da World Aquatics em seus principais eventos de natação desde 2005. Além disso, a matriz investe no beisebol desde a década de 1990, no Japão, com o time profissional Yakult Swallows. No Brasil, a Yakult mantém o Centro de Treinamento/Academia de Beisebol, em Ibiúna. O CT também é a sede da Academia MLB Brasil, iniciativa conjunta da Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol (CBBS) e da Major League Baseball (MLB), principal liga profissional de beisebol dos Estados Unidos.

Sobre a Yakult

Fundada em 1955 pelo médico e pesquisador Minoru Shirota, a Yakult Honsha, sediada em Tóquio, no Japão, pesquisa os microrganismos probióticos promotores da saúde. Presente em 40 países e regiões, a marca faz parte dos hábitos alimentares diários de mais de 38 milhões de consumidores no mundo. A filial brasileira completa 57 anos em 2025. Para outras informações, basta acessar o site: www.yakult.com.br ou as redes sociais da empresa: Facebook/yakultbrasiloficial, ?Instagram@yakultbrasil e TikTok/yakultbrasil.

Website: https://www.yakult.com.br/