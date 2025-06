Régua de relacionamento ajuda a fortalecer vendas no varejo

Num mercado competitivo e saturado de informações, empresas que se comunicam de maneira relevante e no momento certo podem conquistar uma vantagem significativa. Essa é a premissa por trás da régua de relacionamento, uma estratégia que organiza o contato com os clientes de forma personalizada e inteligente.



De acordo com o especialista Henrique Ferrarese, diretor de marketing e fundador da Evolui Empresas, a estratégia pode ser usada para definir quando, como e com que conteúdo a empresa deve interagir com o cliente, desde o primeiro contato até o pós-venda.



“Ela proporciona uma experiência fluida e útil, porque o cliente recebe exatamente o que precisa em cada etapa do processo. Isso evita comunicações genéricas, invasivas ou desnecessárias”, explica. No varejo, onde a fidelização é chave, ele afirma que essa abordagem não apenas melhora os índices de conversão, mas também aumenta a confiança e o vínculo emocional com a marca.



A estratégia também atua como um acelerador de conversões ao preparar o cliente ao longo do tempo. "É uma forma de educar o cliente, quebrar objeções e identificar o momento certo de apresentar uma solução", afirma o empresário.



“Isso se traduz em maior satisfação e percepção de valor, além de contribuir para o reengajamento de leads inativos, recuperação de carrinhos abandonados e nutrição estratégica de oportunidades, mantendo o funil de vendas aquecido”, completa.



O papel da tecnologia nas estratégias



Com os avanços tecnológicos, a régua de relacionamento atingiu novos níveis de eficiência. A automação e a inteligência artificial (IA) transformaram sua aplicação, permitindo automatizar envios com base no comportamento do cliente, como cliques, visitas ao site ou abandono de carrinho.



“Além disso, ferramentas de IA agora preveem padrões de consumo, segmentam públicos com precisão e criam experiências omnichannel que integram e-mail, WhatsApp e redes sociais”, explica o diretor de marketing.



Avanços como este ajudam a tornar a estratégia mais escalável e altamente personalizada, reduzindo o esforço operacional enquanto aumentam a eficácia da comunicação. “Hoje, conseguimos prever padrões e personalizar conteúdos que realmente ressoam com o cliente. Isso aumenta o engajamento e facilita o processo de decisão”, afirma Ferrarese.



“No varejo, onde o cliente tem inúmeras opções à disposição, a fidelização depende da experiência pós-compra e da lembrança da marca. Uma régua bem desenhada pode manter o contato após a venda, com mensagens de agradecimento, suporte, recomendações e vantagens exclusivas”, acrescenta.



Uma pesquisa da OpinionBox reforça a importância do ambiente online. Os dados apontam que, dentro de um período de 12 meses, 77% dos respondentes optaram por compras em sites e lojas virtuais, enquanto 45% utilizaram aplicativos para efetuar suas aquisições.

“Esses números evidenciam que o comportamento digital dos consumidores está em constante crescimento e exige estratégias robustas de comunicação”, avalia o especialista.



Além dos números



Mais do que impulsionar vendas, a régua de relacionamento é uma estratégia que busca melhorar a experiência e cuidado oferecido ao cliente. “Empresas que investem nesse modelo criam conexões verdadeiras e duradouras com seus clientes, indo além da simples venda”, destaca Ferrarese.



Segundo ele, entre as principais funcionalidades da régua estão a fidelização do cliente, a criação de vínculos emocionais e o fortalecimento da lembrança da marca. “E o futuro promete ainda mais inovação, com novas possibilidades de automação e inteligência artificial já em desenvolvimento.”



“Num mundo em que o consumidor deseja ser ouvido e valorizado, investir na régua de relacionamento pode ser mais do que uma vantagem competitiva, pode ser um compromisso com a experiência e a satisfação do cliente”, conclui.



Para saber mais, basta acessar: https://evoluiempresas.com.br/