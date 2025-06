Nacional Inn Foz do Iguaçu lança campanhas sazonais

Em sintonia com o calendário de eventos e a sazonalidade turística de Foz do Iguaçu (PR), o Nacional Inn Foz do Iguaçu, pertencente à rede Nacional Inn de Hotéis, acaba de lançar três campanhas de venda para o período: Corpus Christi, Festival de Inverno e Mês Junino.

Com descontos que variam de 15% a 25% e comodidades como café da manhã incluso e cortesia para crianças, as ações visam aproveitar a alta demanda da cidade, conhecida por suas atrações naturais e culturais.

De acordo com Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, as promoções foram desenhadas para atender a diferentes perfis de viajantes. “No Corpus Christi, feriado prolongado em junho, oferecemos 15% de desconto em estadias mínimas de três diárias e gratuidade para crianças de até 7 anos”, comenta Aly.

Com até 25% de desconto nas diárias entre 22 de junho e 31 de agosto, a campanha Festival de Inverno mira turistas em busca de experiências durante a estação fria. Já a promoção Mês Junino (válida para todo o mês de junho, exceto feriados) traz 20% de desconto e possibilidade de parcelamento em até 10 vezes sem juros.

Estratégia alinhada com o comportamento do turista

Aly destaca que as campanhas são planejadas com até três meses de antecedência, envolvendo desde ajustes operacionais até a divulgação em redes sociais e parcerias locais. “Elas não só acompanham a demanda natural, como estimulam a ocupação em datas estratégicas”, afirma.

Para o executivo, o objetivo dessas ações vai além da ocupação hoteleira: “Fortalecer a conexão com o destino e criar experiências é essencial para fidelizar o turista”.

Foz do Iguaçu, destino conhecido no Brasil e no mundo pelas Cataratas e pela diversidade de atrações, recebe fluxo intenso o ano todo. “As campanhas do Nacional Inn buscam potencializar esse movimento, especialmente em períodos como o inverno - quando atividades gastronômicas e de ecoturismo ganham força - e durante as festas juninas, que agregam valor cultural à estadia”, explica o diretor Aly.

Para mais informações, basta acessar:

https://www.nacionalinn.com.br/hoteis/nacional-inn-foz-do-iguacu