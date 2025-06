Personal branding no marketing ajuda na expansão de negócios

A construção de marca pessoal vem se consolidando como uma estratégia central para o crescimento de carreiras e negócios de alta performance. Um estudo realizado pela plataforma Sprout Social aponta que 70% dos consumidores, por exemplo, relatam se sentir mais conectados quando o CEO de uma marca é ativo nas redes sociais. Na era da reputação e da conexão direta, investir em personal branding deixou de ser apenas uma questão de imagem: tornou-se uma ferramenta essencial para escalabilidade e liderança sustentável.

Para Mikeson Alves Cordeiro, especialista em Estratégia de Marketing, Formação de Líderes e Alta Performance, com mais de 15 anos de experiência em projetos no Brasil e em outros 16 países, o personal branding é um ativo que potencializa resultados de maneira prática e estratégica.

“A marca pessoal bem construída articula estratégia, comunicação e execução com precisão. Quando isso acontece, o líder não apenas amplia sua influência, mas também gera impacto real em negócios, movimentos sociais e instituições”, afirma.

Mikeson destaca a importância de unir propósito e método para alcançar a escalabilidade desejada. Ele exemplifica com a implantação dos “QGRs – Quartel General do Reino”, iniciativa que, em apenas seis meses, atingiu mais de 30 países e formou cerca de 50 mil líderes, e o projeto “Maiorais de Mil”, que impulsionou campanhas de marketing político de alto impacto com baixo custo.

“O verdadeiro diferencial está em criar estratégias que sejam replicáveis e que mantenham a essência do líder em cada ponto de contato. Personal branding eficaz é aquele que transforma presença em legado”, complementa.

De acordo com Mikeson, o fortalecimento da marca pessoal é especialmente relevante para autoridades públicas, CEOs, políticos e influenciadores que buscam não apenas notoriedade, mas influência duradoura. Segundo artigo da Biblioteca Baker, da Harvard Business School, mais de 70% das pessoas esperam que líderes empresariais se posicionem sobre temas sociais relevantes, reforçando a ideia de que visibilidade estratégica e autenticidade são hoje pilares de confiança e crescimento.

Ainda na opinião do profissional, entre as práticas que fortalecem a escalabilidade por meio do personal branding estão a gestão ativa da presença digital, o alinhamento entre discurso e prática, a formação de comunidades engajadas e o desenvolvimento de narrativas de propósito. A construção de uma imagem sólida e consistente permite que líderes ampliem sua rede de conexões, diversifiquem fontes de receita, lancem novos projetos e deixem um impacto positivo no mercado e na sociedade.

“Com a transformação digital e a valorização da autenticidade como moeda de influência, investir no fortalecimento da marca pessoal é, cada vez mais, um movimento estratégico para quem deseja liderar, crescer e permanecer relevante em um cenário em constante evolução”, conclui o profissional.