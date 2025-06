dataplor levanta US$ 20,5 milhões da Série B para ampliar a inteligência de localização global e acelerar o crescimento do produto

A dataplor, fornecedora líder de inteligência de localização global, anunciou hoje o fechamento de uma rodada de financiamento Série B de US$ 20,5 milhões, liderada pela F-Prime, com a participação da Spark Capital, FFVC, Acronym Venture Capital, Two Lanterns Venture Capital, APA Ventures, dara5 e Alumni Ventures.

O novo investimento vai acelerar o crescimento da dataplor, expandir suas ofertas de produtos e dimensionar seus produtos de inteligência de localização global. Esse financiamento vem na esteira do lançamento do produto de mobilidade global da dataplor, que fornece dados de tráfego de pedestres atualizados mensalmente e em conformidade com a privacidade em mercados internacionais, revelando novas e poderosas percepções para os clientes. Combinado com seus dados proprietários de Ponto de Interesse (POI), a dataplor agora oferece às empresas a visão mais abrangente e voltada para a privacidade do comportamento do consumidor no mundo real em escala global.

“As empresas ao redor do mundo estão percebendo o quão essencial é ter dados de localização precisos e dinâmicos para suas estratégias”, disse Gaurav Tuli, sócio da F-Prime. “A dataplor desenvolveu uma solução verdadeiramente diferenciada, que combina escala global, qualidade de dados e conformidade de uma maneira que nunca vimos antes. Estamos entusiasmados em apoiar sua próxima fase de crescimento”.

As empresas dependem de dados de localização precisos e atualizados para tomar decisões estratégicas — entretanto, grande parte das informações de Pontos de Interesse (POI) disponíveis internacionalmente está desatualizada, incompleta ou imprecisa, especialmente em mercados emergentes. Essa lacuna representa bilhões de dólares em oportunidades perdidas para empresas que buscam expandir suas operações, alocar recursos com eficiência ou compreender o comportamento do consumidor em escala global. A inteligência de localização da dataplor preenche essa lacuna com uma cobertura de mais de 350 milhões de POIs em mais de 250 países e territórios, atendendo clientes nos setores de tecnologia, serviços financeiros, varejo, logística, bens de consumo embalados (CPG), mapeamento, imobiliário, entre outros. Atualmente, a dataplor apoia dezenas de empresas globais, incluindo várias da Fortune 100, integrando seus dados a fluxos de trabalho essenciais de equipes geoespaciais, operacionais e de crescimento.

Seus dados impulsionam decisões de alto impacto para marcas globais — da ajudaàredes de veículos elétricos a prever a demanda por carregadores em tempo real até capacitar seguradoras a modelar riscos de propriedade com precisão geoespacial inigualável e permitir que líderes de bens de consumo identifiquem distribuidores e cresçam em regiões pouco mapeadas. Ao combinar inteligência artificial, aprendizado de máquina e validação humana, a dataplor garante que seus conjuntos de dados permaneçam precisos, abrangentes e atualizados — mesmo em regiões historicamente sub-representadas em mapas.

Com uma abordagem que prioriza a privacidade, a dataplor garante que nenhuma informação de identificação pessoal (PII) seja utilizada. Isso oferece aos clientes corporativos total confiança na conformidade regulatória e em práticas éticas de dados.

“Nossos clientes exigem dados de localização precisos, atualizados e em conformidade global,” disse Geoff Michener, fundador e CEO da dataplor. “Com esse novo financiamento, estamos reforçando nosso compromisso de fornecer insights da mais alta qualidade, enquanto expandimos nossa cobertura geográfica, enriquecemos nosso portfólio de produtos e impulsionamos um impacto real nos negócios por meio de uma integração perfeita com os clientes”.

Sobre a dataplor

A dataplor é uma fornecedora líder de dados de pontos de interesse (POI) e mobilidade, que apoia empresas globais em sua expansão internacional por meio do mapeamento de mercados de difícil acesso, com uma abordagem centrada na privacidade. Como os dados de localização internacional costumam ser imprecisos e rapidamente obsoletos, a dataplor supera os padrões da indústria ao oferecer inteligência de localização em tempo real sobre qualquer ponto comercial ou físico. Essa capacidade permite que as maiores empresas do mundo, nos setores de tecnologia, mapeamento, pesquisa, logística terceirizada, bens de consumo embalados (CPG), telecomunicações, investimentos, mercado imobiliário e finanças, impulsionem sua presença global com confiança e precisão.

