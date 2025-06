Projeto Geração W capacita jovens gratuitamente no interior do Pará

Criado com o objetivo de oferecer capacitação técnica a jovens da região de Novo Progresso (PA), o projeto Geração W busca preparar estagiários para atuar no setor de telecomunicações. A iniciativa é desenvolvida pela empresa WNP, especializada em soluções em telecomunicações, e tem como foco a formação prática, ampliando o acesso ao conhecimento técnico em áreas como redes de computadores, instalação de fibra ótica, vendas, suporte em TI e outras frentes ligadas ao setor.

Idealizado pela diretora?geral da WNP, Nelci Rodrigues, o Geração W foi estruturado em 2025 com o propósito de contribuir para o desenvolvimento social e econômico do município por meio da educação tecnológica voltada a jovens que estão dando os primeiros passos na carreira. Diferente de um programa aberto ao público, a iniciativa é voltada exclusivamente para estagiários que já integram o time da WNP, funcionando como um ambiente de formação complementar à experiência prática na empresa.

“Acreditamos que investir na formação dos nossos estagiários é uma forma de transformar realidades e preparar jovens para os desafios do mercado de tecnologia. O Geração W nasce com esse compromisso: desenvolver talentos locais com base no conhecimento prático e na vivência profissional”, disse Nelci.

Embora ainda esteja em fase inicial e com a primeira turma prestes a começar, o Geração W foi concebido como um programa contínuo de capacitação, com conteúdos voltados às demandas do mercado de trabalho regional e nacional. A proposta é que as formações acompanhem a evolução tecnológica do setor, com ênfase em competências práticas e técnicas exigidas em ambientes corporativos de tecnologia e telecomunicações.

Entre os principais focos da formação está o desenvolvimento de competências na área de vendas, com conteúdos direcionados à abordagem comercial, atendimento ao cliente, compreensão técnica dos produtos e serviços ofertados pela empresa, além de estratégias de negociação voltadas ao setor de telecomunicações. A proposta é preparar os jovens para atuar em funções comerciais que exigem conhecimento técnico e habilidades de comunicação, ampliando suas chances de inserção no mercado.

O projeto foi criado com o objetivo de capacitar jovens em início de carreira, diante da percepção da empresa sobre a escassez de profissionais qualificados na região e da necessidade de ampliar oportunidades no setor de tecnologia. A expectativa é que o Geração W funcione como um laboratório de desenvolvimento profissional, incentivando a formação técnica com base na prática cotidiana e nas necessidades reais do setor de telecomunicações.

Além do conteúdo formativo, o projeto também pretende promover encontros com profissionais da área, rodas de conversa e visitas técnicas, aproximando os participantes das diversas realidades do mercado de trabalho em tecnologia. As atividades acontecerão no espaço físico da WNP, com infraestrutura voltada ao ensino técnico.

O Geração W integra a estratégia de responsabilidade social da WNP, ao buscar contribuir com a inclusão tecnológica de populações fora dos grandes centros urbanos e com o fortalecimento da cadeia produtiva local. A empresa avalia que o impacto do projeto será percebido tanto na formação dos jovens quanto na qualificação do ambiente de trabalho interno, ao incentivar a presença de profissionais mais preparados para atuar em áreas como manutenção de redes, atendimento técnico, comercialização de serviços e implantação de soluções em conectividade.

Sobre a WNP

A WNP é uma empresa brasileira especializada em telecomunicações, com sede em Novo Progresso, no estado do Pará. Atua com a oferta de serviços e soluções corporativas para pequenas e médias empresas, além de provedores de acesso à internet. Entre suas atividades estão a implantação de redes locais e de longa distância por meio da tecnologia em fibra ótica, atendimento técnico especializado e suporte em conectividade. A empresa utiliza tecnologia e conhecimento técnico, com foco em eficiência e conectividade para empresas e consumidores finais.

