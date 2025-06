Cirion expande sua infraestrutura de rede na América Latina

A Cirion Technologies, provedora de infraestrutura digital e tecnologia na América Latina, anunciou o desenvolvimento de sete novas Zonas de Acesso Metro, quinze novos PoPs (Pontos de Presença) na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, México e Peru, além do aumento da capacidade de rede.

Estas expansões fortalecem significativamente a infraestrutura de rede, reforçando o compromisso em oferecer soluções de conectividade e apoiar a crescente demanda por internet de alta velocidade e serviços de telecomunicações avançados. O objetivo é contribuir para a transformação digital e a inovação em toda a região.

Capacidade de rede adicional

A Cirion continuou expandindo sua rede de fibra óptica na América Latina, adicionando mais de 1.580 km de rotas de longa distância e 447 km de fibra metropolitana em 2024. Essa expansão contribuiu para a capacidade da rede óptica terrestre da companhia, que agora atinge 668 Tb/s, e aprimorou as capacidades de peering, permitindo a troca de tráfego de mais de 34 Tb/s com outros provedores. Esses avanços fortaleceram a capacidade de expandir a cobertura, aumentar a capacidade e interconectar data centers de terceiros à rede neutra panlatino-americana. Além disso, a empresa aumentou a capacidade em diversos segmentos dos sistemas de cabos submarinos, que agora oferecem uma capacidade total de aproximadamente 199,4 Tb/s.

Novas Zonas de Acesso Metro

A Cirion estabeleceu sete novas Zonas de Acesso Metro em Saltillo, Aguascalientes e León, no México; Cajamarca, no Peru; Bogotá, Bogotá - Funza e Cúcuta, na Colômbia. Essas zonas contam com tecnologias de Transporte de Dados e Metro/IP, aprimorando o backbone ASN 3356, apoiadas por extensas redes de Acesso por Fibra. Elas se somam às mais de 110 Zonas de Acesso Metro já existentes na região, consolidando ainda mais a presença da Cirion e sua capacidade de oferecer soluções de conectividade.

Novos PoPs

Além disso, a Cirion desenvolveu doze novos PoPs de backbone e expandiu três já existentes. Os novos PoPs foram desenvolvidos em Aracaju, Curitiba, Santa Clara e Recife, no Brasil; Monterrey e Durango, no México; Av Los Ventos (ST1), Amunategui (ST3) e Valparaíso, no Chile; Zona Franca Bogotá, Cali e Tocancipá, na Colômbia; Arequipa, no Peru e San José, na Costa Rica. Os PoPs expandidos foram em Almafuerte, Argentina; Governador Valadares, Brasil; e Trujillo, Peru.

Os novos PoPs de backbone estão equipados com rede de Transporte de Dados, Metro/IP e Internet ASN 3356, apoiados por múltiplas infraestruturas e capacidade substancial de energia em KVA, visando garantir alta disponibilidade e confiabilidade. Eles se somam aos mais de 840 PoPs de backbone que a Cirion já possui na região, fortalecendo a infraestrutura e capacidade de oferecer serviços de telecomunicações de alta qualidade. As empresas podem aproveitar esses PoPs para melhorar a resiliência da rede, escalabilidade e eficiência energética.

"Esta expansão da rede é uma prova do nosso compromisso em oferecer aos nossos clientes as soluções de conectividade com alta capacidade e ampla cobertura na América Latina. Isso permitirá que as empresas prosperem na era digital, garantindo comunicação contínua, maior eficiência operacional e crescimento sustentável", disse Santiago Londoño, presidente da unidade de negócios de Conectividade da Cirion Technologies. "Estamos ansiosos para continuar nossa jornada de progresso tecnológico", completa.

Uma infraestrutura reforçada dá suporte a aplicações críticas, data centers e serviços em nuvem, proporcionando às empresas a flexibilidade para se adaptarem às demandas em constante mudança e aos avanços tecnológicos. As empresas podem se beneficiar de um desempenho de rede aprimorado, menor latência e maior largura de banda, permitindo que operem de forma mais eficiente e eficaz.

Sobre a Cirion

A Cirion é uma empresa provedora de infraestrutura digital e tecnologia, oferecendo um conjunto abrangente de serviços de colocation, infraestrutura de data center, conectividade e serviços de redes de fibra terrestre e submarina. A Cirion atende mais de 5.500 clientes multinacionais e com sede na América Latina, incluindo empresas, agências governamentais, hyperscalers, provedores de serviços, operadoras, ISPs e outras empresas líderes. A Cirion possui e opera um portfólio de redes e data centers próprios, com ampla cobertura abrangendo toda a região da América Latina.

Website: https://www.ciriontechnologies.com/pt-br