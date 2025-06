Datasite adquire a Grata, empresa líder em inteligência de mercado privado, com um compromisso de investimento de US$ 500 milhões

A Datasite, fornecedora global de SaaS de soluções de colaboração e automação de fluxo de trabalho baseadas em IA para fusões e aquisições, investimentos e projetos estratégicos, anunciou hoje que adquiriu a Grata, uma empresa líder em inteligência de mercado privado nativa de IA. A CapVest Partners LLP (“CapVest”), acionista controladora da Datasite, espera investir US$ 500 milhões, de forma orgânica e inorgânica, para expandir ainda mais as soluções de inteligência da Datasite.

“Essa combinação histórica cria uma oferta única de inteligência de mercado para empresas em todo o mundo”, disse Rusty Wiley, CEO e presidente da Datasite. “A Grata possui dados abrangentes, precisos e pesquisáveis sobre empresas privadas. Combine isso com os insights anonimizados e agregados do Datasite Group – provenientes do maior e mais confiável banco de dados do mundo, que captura mais de 55.000 projetos todos os anos – e você terá um centro de inteligência de mercado incomparável”.

Fundada em 2016 e sediada em Nova York, a Grata oferece uma plataforma nativa de IA voltada para fluxos de trabalho no mercado privado, combinando dados corporativos proprietários com soluções integradas de software para originação de negócios. A aquisição da Grata, juntamente com o investimento contínuo da Datasite, impulsionará o crescimento de suas ferramentas inovadoras de prospecção e inteligência de mercado. Os cofundadores Andrew Bocskocsky e Nevin Raj continuarãoàfrente da Grata, que passará a operar como uma unidade de negócios estratégica dentro da Datasite.

“Estamos muito felizes nos juntaràequipe da Datasite e apoiar nossa visão compartilhada com um investimento significativo”, disse Andrew Bocskocsky, CEO e cofundador da Grata. “Juntos, com a presença global da Datasite, estamos expandindo nosso alcance para mercados internacionais e criando um valor sem precedentes para os usuários”.

Christopher Campbell, sócio da CapVest, disse: “Obter dados precisos e em tempo real sobre mercados privados permitirá que empresas e investidores executem suas prioridades estratégicas. Damos as boas-vindasàGrata no Datasite Group e esperamos trazer insights únicos para a comunidade de fusões e aquisições (M&A)”.

A Datasite contou com a assessoria da Arma Partners (M&A), Willkie Farr & Gallagher LLP (jurídica), Alvarez & Marsal (financeira), KPMG (tributária), Lockton (seguros) e West Monroe (tecnologia). A Grata foi assessorada pelo Deutsche Bank (M&A) e pela Orrick (jurídica).

Sobre a Datasite

A Datasite é uma provedora global de soluções SaaS (Software como Serviço) com tecnologia de IA voltadas para colaboração e automação de fluxos de trabalho em fusões e aquisições, investimentos e iniciativas estratégicas. Seus produtos inovadores aceleram a execução e oferecem insights exclusivos baseados em dados, capacitando profissionais do conhecimento em todo o mundo a obter sucesso ao longo de todo o ciclo de vida dos seus projetos.

Sobre a Grata

A Grata é uma empresa líder em inteligência de mercado e originação de negócios privados, com uma plataforma nativa de IA. A empresa oferece os dados mais abrangentes, precisos e pesquisáveis sobre empresas privadas.

