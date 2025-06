Global Network for Zero certifica primeiro projeto brasileiro de zero emissão líquida

A Global Network for Zero (GNFZ) anunciou hoje seu primeiro projeto com certificação de zero emissão líquida no Brasil. Em parceria com a OTEC, a principal empresa de consultoria em sustentabilidade do Brasil, a LFRV Sociedade de Advogados (LFRV Associados), um escritório de advocacia brasileiro, recebeu da GNFZ a certificação 'Net Zero Operations: Emissions' (Operações de Zero Emissão Líquida) para seu ambiente de escritório. Esta certificação sinaliza a adoção contínua de certificações de zero emissão líquida e práticas de construção sustentáveis em toda a América Latina.

Com sede em São Paulo, a LFRV Associados oferece consultoria jurídica estratégica, personalizada e com visão de futuro em várias áreas de atuação. De maio de 2024 a abril de 2025, a LFRV Associados realizou sua primeira avaliação de emissões de gases de efeito estufa (GEE) e definiu uma meta de redução de emissões para 2030 como parte de seu roteiro para atingir zero emissão líquida de carbono. O plano da empresa visa importantes ações estratégicas, incluindo conservação de energia, suporte ao deslocamento sustentável e ao trabalho remoto, compras sustentáveis, documentação digital, envolvimento de funcionários, mudança de comportamento e relatórios transparentes através da plataforma GNFZ. A LFRV Associados pretende aperfeiçoar a granularidade dos dados de emissões de escopo 3 e explorar a aquisição de energia renovável em ciclos futuros. A empresa se mantém comprometida com a melhoria contínua e o alinhamento com as metas climáticas nacionais do Brasil.

Como principal parceira de implementação da GNFZ no Brasil, a OTEC utilizou sua experiência de mercado para estabelecer um grande ecossistema de implementação, enquanto a GNFZ forneceu verificação de terceiros para a LFRV Associados.

"Em cooperação com a GNFZ e sua plataforma de zero emissão líquida, líder do setor, orientamos com sucesso a LFRV Associados pelo processo de certificação", disse David Douek, Fundador e Diretor de Desenvolvimento da OTEC. "O primeiro projeto certificado em nossa parceria marca o início de nossos esforços para acelerar a adoção de práticas de zero emissão líquida em todo o Brasil."

Com o Brasil liderando o movimento de construção sustentável na América do Sul, esta certificação define um novo padrão para empresas em toda a região. O projeto incorpora a visão da GNFZ para o Brasil: transformar o setor da construção e muito mais mediante um enfoque abrangente de "zero a zero", onde zero emissão líquida se torna a norma, com construções sustentáveis impulsionando a transição.

"Este projeto estabelece um novo padrão para práticas de construção sustentável, não apenas no Brasil, mas em toda a América Latina", disse Mahesh Ramanujam, Presidente e Diretor Executivo da Global Network for Zero. "Como sempre digo, a parceria é a nova liderança, e esta conquista foi possível graçasànossa cooperação com a OTEC."

O projeto é a primeira de muitas certificações de zero emissão líquida da GNFZ no Brasil, que incluem: Certificação Zero Emissão Líquida para Construções nas Etapas de Projeto, Construção e Operação; Certificação Zero Emissão Líquida para Portfólios; e Certificação Zero Emissão Líquida para Empresas. Todas as certificações são oferecidas em quatro categorias principais: Energia, Água, Resíduos e Emissões.

Sobre a OTEC

A OTEC, uma empresa de consultoria líder em sustentabilidade e aprimoramento de desempenho, vem promovendo mudanças impactantes no ambiente da construção há mais de 17 anos. Especializada em estratégias de ESG, a OTEC apoia os clientes na redução das emissões de carbono, na otimização da eficiência energética e na obtenção de conformidade com certificações globais de sustentabilidade, incluindo LEED, WELL, EDGE e Fitwel.

Fundada pelo Dr. David Douek, a empresa faz parcerias com organizações de vários setores para integrar práticas sustentáveis. A OTEC oferece serviços especializados em redução da pegada de carbono, modelagem de energia, avaliações de ciclo de vida e envolvimento das partes interessadas, proporcionando benefícios ambientais e sociais mensuráveis. Entre em contato com contato@otec.com.br para iniciar ou acelerar sua jornada de sustentabilidade.

Sobre a Global Network for Zero

A Global Network for Zero (GNFZ) é a principal entidade independente de certificação de zero emissão líquida do mundo. A GNFZ oferece certificações de zero emissão líquida de terceiros para prédios, portfólios, empresas e muito mais. A missão da GNFZ é acelerar a realização de um mundo com zero emissões. Entre em contato pelo e-mail team@gn-zero.com para saber como você pode participar.

