Voices of a RE:GENERATION da PUMA apresenta Relatório de Sustentabilidade de 2024 para o público jovem

A empresa esportiva PUMA está disponibilizando seu Relatório de Sustentabilidade de 2024 para o público jovem com a ajuda de vídeos e conteúdo de mídia social criados por ambientalistas da Geração Z que fazem parte da iniciativa Voices of a RE:GENERATION.

Esse grupo da Voices, que se juntouàPUMA em 2023 para assessorar a empresa em sua estratégia de sustentabilidade, resumirá o conteúdo complexo do relatório e se concentrará nas questões mais importantes para o público jovem, incluindo mudanças climáticas e circularidade. Ao fazer isso, a PUMA pretende oferecer novas perspectivas sobre as prioridades ambientais da marca, ao mesmo tempo em que reflete as preocupações e expectativas da Geração Z.

“Sabemos que publicar dados de sustentabilidade não é suficiente. As pessoas querem clareza, ação e responsabilidade, e que isso seja comunicado de forma que tenha impacto", disse Kerstin Neuber, diretora sênior de Comunicação Corporativa da PUMA. “Esse grupo da Voices nos ajudará a compartilhar nossos desafios e conquistas de uma forma acessível, honesta e enraizada nas questões sobre as quais a juventude quer conhecer melhor.”

No seu Relatório de Sustentabilidade de 2024, a PUMA detalha o processo tangível que está realizando para reduzir sua pegada de carbono em suas próprias operações e na cadeia de suprimentos. Isso inclui definir metas baseadas na ciência, aumentar o uso de energia renovável e trabalhar em estreita colaboração com os fornecedores para promover reduções mensuráveis. A marca também está intensificando sua abordagemàcircularidade. Em 2024, ela reduziu o lixo enviado para aterros sanitários em 87,8% por par de calçados e desviou 99% dos resíduos de tecido dos aterros, com a maioria sendo reutilizada ou reciclada.

No caso da escolha de materiais, a PUMA se comprometeu a adquirir couro bovino livre de desmatamento até 2030 e está fazendo parceria com a Textile Exchange e pecuaristas no Brasil para apoiar o bem-estar animal e proteger ecossistemas florestais críticos que armazenam grandes quantidades de carbono. Ela também está expandindo iniciativas como o RE:FIBRE, o programa de reciclagem de têxteis da marca, para reduzir a dependência do poliéster virgem e diminuir a pegada ambiental de seus produtos e embalagens.

A PUMA alcançou seu objetivo de fabricar nove em cada 10 produtos com materiais reciclados ou certificados e obteve mais progressos em suas metas de sustentabilidade, como a redução das emissões de gases de efeito estufa. O relatório completo, com mais de 200 páginas, foi publicado no final de abril.

Como resultado do evento “Conference of the People” (Conferência do povo), realizado em Londres em 2022, a PUMA marcou como prioridade ser mais proativa na comunicação da sua estratégia de sustentabilidade para o público mais jovem. Uma nova pesquisa encomendada pela PUMA mostra que mais da metade (55%) das pessoas de 18 a 27 anos no mundo todo acredita que as marcas não estão sendo transparentes o suficiente sobre seu impacto ambiental. Reduzir as emissões de carbono é uma das principais prioridades da Geração Z quando se trata de produção responsável, com um em cada quatro (25%) identificando isso como uma grande preocupação.

Mais informações sobre a iniciativa Voices of a RE:GENERATION podem ser encontradas no site FOREVER. BETTER. da PUMA e nos canais individuais do Instagram da Voices. Assista ao conteúdo de Aishwarya Sharma aqui, ao conteúdo de Andrew Burgess aqui e ao conteúdo de Luke Jaque-Rodney aqui.

PUMA

Assessoria de Imprensa: Kerstin Neuber – Comunicação Corporativa da PUMA – kerstin.neuber@puma.com