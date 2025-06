O futuro da IA no setor de AEC revelado na AI Summit 2025 da BST Global

A BST Global, provedora líder de soluções de project intelligence™ (inteligência de projetos) baseadas em IA para o setor de Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC), realizou sua segunda AI Summit anual, de 6 a 8 de maio de 2025, em Palm Beach, Flórida. O evento de destaque reuniu 12 líderes de pensamento de algumas das firmas mais influentes do mundo, incluindo Arcadis, Arup, AtkinsRéalis, Gensler, GHD, Jacobs, Mott MacDonald, NVIDIA, Parsons, Stantec e WSP, para compartilhar insights sobre como a IA está remodelando o futuro do setor de AEC. Os participantes, bem como a comunidade AEC em geral, elogiaram a AI Summit 2025 (Cúpula de IA de 2025) pelo seu conteúdo oportuno e pela lista de pioneiros da indústria.

BST Global Chief Executive Officer Javier A. Baldor officially kicks off the AI Summit’s first full day of sessions by presenting his perspective on the driving forces impacting the AEC industry and the world at large. He shares three key ways AI and big data will transform nearly every aspect of our industry, along with exclusive new research to support his findings. (Photo: BST Global)

A AI Summit deste ano focou exclusivamente no papel em evolução da inteligência artificial na AEC, com o objetivo de equipar os líderes da indústria com o conhecimento e as estratégias necessárias para navegar em um futuro orientado por dados e impulsionado pela IA. Os participantes da AI Summit engajaram-se em uma agenda dinâmica de palestras principais, painéis de discussão, apresentações e sessões de networking.

Um dos principais destaques do evento foi o lançamento do “AI + Data Insights 2025: Global AEC Industry Report” (Relatório de insights de IA + dados 2025: setor global de AEC), baseado nas descobertas da Pesquisa de IA + Dados da BST Global. O relatório enfatiza a necessidade urgente de as empresas abraçarem a IA enquanto gerenciam os riscos associados e superam a lacuna de habilidades digitais. Baixe o relatório completo aqui.

Pela primeira vez, a AI Summit apresentou um painel Voice of the Client, destacando as perspectivas da Aldar Properties PJSC e da GE Vernova. Esses líderes compartilharam como estão implementando IA em suas organizações e o que esperam de seus parceiros AEC nos próximos anos.

Ao concluir a segunda AI Summit (Cúpula de IA), o CEO Javier A. Baldor compartilhou observações importantes sobre o estado do setor: “A IA está definitivamente em ação. Desde nosso evento inaugural em 2024, vimos um progresso imenso em casos reais de uso de IA e big data, mas ainda há trabalho a ser feito. Nosso setor está passando por uma transformação que mudará radicalmente o modelo de negócios subjacente e reinventará o futuro do trabalho. Mas não se engane – essa transformação acontecerá”.

A AI Summit de 2025 reafirmou o compromisso da BST Global em liderar o debate sobre IA no setor de AEC e promover a colaboração essencial para impulsionar o avanço da indústria. As gravações e apresentações do evento estão disponíveis aqui.

Além disso, a BST Global anunciou seus planos para realizar uma terceira AI Summit em 2026. Líderes de AEC interessados em participar do próximo evento podem se inscrever para receber notificações sobre a abertura das inscrições.

BST GLOBAL

A BST Global projeta, desenvolve e implementa a primeira suíte de soluções de project intelligence™ (inteligência de projetos) com IA para o setor de AEC. Além de sua oferta principal de ERP, a empresa fornece soluções de gerenciamento de trabalho, insights preditivos e gestão de recursos para complementar os sistemas ERP existentes das empresas. Mais de 120.000 arquitetos, engenheiros e consultores em 65 países, distribuídos por seis continentes, utilizam diariamente as soluções da BST Global para gerenciar com sucesso seus projetos, recursos, finanças e relacionamentos com clientes. Com um conhecimento incomparável do setor, a BST Global se posiciona como um parceiro confiável para seus clientes e continua na vanguarda da inovação. Para informações adicionais, visite www.BSTGlobal.com.

