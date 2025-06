Reconhecendo os destinos mais excepcionais do mundo: estão abertas as indicações para a Edição Inaugural do Prêmio TOURISE

O Prêmio TOURISE foi lançado oficialmente hoje como uma nova referência global que celebra a excelência em destinos turísticos. Criado para homenagear lugares que estão moldando o futuro das viagens, o prêmio destaca destinos que oferecem valor significativo, memorável e mensurável em toda a jornada do viajante. As indicações já estão abertas para viajantes individuais, profissionais do setor e organizações interessadas em reconhecer os lugares mais excepcionais do mundo.

Recognizing the World’s Most Exceptional Destinations: Nominations Now Open for the Inaugural TOURISE Awards (Infographic: AETOSWire)

O Prêmio TOURISE é uma extensão da plataforma TOURISE, desenvolvida pelo Ministério do Turismo da Arábia Saudita e anunciada por meio de uma coletiva de imprensa virtual em 22 de maio de 2025.

Segundo o espírito da TOURISE, as premiações assumem uma postura ousada, reconhecendo destinos com um forte senso de identidade, impacto mensurável e gerenciamento responsável. Os destinos qualificados devem ter (i) um escopo geográfico definido (uma cidade, uma região ou um local), (ii) uma identidade e um caráter distintos que se originam da cultura, das paisagens e das atrações que moldam a forma como o destino é percebido pelos viajantes e, finalmente, (iii) devem ser apoiados por um órgão de administração do turismo responsável por garantir que o destino seja gerenciado de forma eficaz.

O Prêmio TOURISE apresenta cinco categorias distintas de prêmios: Melhor Destino de Artes e Cultura, Melhor Destino de Aventura, Melhor Destino de Comida e Culinária, Melhor Destino de Compras e Melhor Destino de Entretenimento. Além disso, o prêmio principal de Melhor Destino Geral reconhecerá o destino que se destaca em todos os aspectos da experiência do viajante, estabelecendo uma nova referência global como o lugar mais excepcional para se visitar.

Jean-Philippe Cossé, CEO da TOURISE, declarou: “O turismo não é apenas um motor econômico fundamental, é um poderoso conector de culturas, um construtor de comunidades e um impulsionador de mudanças sustentáveis. À medida que o setor passa por uma transformação ousada, é mais crucial do que nunca destacar os destinos que lideram com visão, propósito e resiliência. O Prêmio TOURISE é nossa homenagem a esses lugares extraordinários que não apenas recebem viajantes – eles os inspiram, desafiam o status quo e ampliam os limites do que o turismo pode alcançar. Esses prêmios colocam os destinos no centro da conversa global, celebrando os pioneiros que estão moldando o futuro das viagens”.

O Prêmio TOURISE será julgado por um júri independente composto por uma potência de pioneiros de vários setores dos mundos de viagens e turismo, moda, culinária, arte, varejo, cultura, aventura e entretenimento:

Filip Boyen, ex-CEO do Forbes Travel Guide;

Michael Ellis, ex-diretor global do Guia Michelin;

Fiona Jeffery, ex-presidente do World Travel Market; ex-presidente do Tourism for Tomorrow Awards

Renaud de Lesquen, ex-CEO da Givenchy, ex-presidente da Dior AM

Lars Nittve, ex-diretor fundador da Tate Modern

Albert Read, ex-diretor geral da Conde Nast

Caroline Rush, ex-CEO do British Fashion Council

Omar Samra, embaixador da Boa Vontade da ONU, montanhista e explorador polar

Bernold Schroeder, ex-CEO da Kempinski; Pan Pacific

Os destinos elegíveis serão avaliados com base em 10 critérios de análise, agrupados em três áreas principais que compõem a experiência do destino: oferta, valor e conveniência. Os jurados avaliarão o desempenho dos destinos nessas áreas, considerando o que oferecem, quão acessíveis e acolhedores são para os visitantes, o valor geral que proporcionam e, mais importante, a qualidade e o impacto da experiência. Isso inclui fatores como autenticidade, inovação, inclusão, acessibilidade, variedade de acomodações e segurança, todos essenciais para que um destino proporcione uma jornada significativa e memorável.

Os vencedores da edição inaugural do Prêmio TOURISE serão anunciados na Cúpula TOURISE, que acontecerá em Riad de 11 a 13 de novembro. A Cúpula reunirá vozes de destaque nas áreas de turismo, viagens, investimentos e inovação – de chefes de Estado e CEOs visionários a criadores, inovadores e investidores globais. Servirá como uma plataforma para gerar ideias ousadas, construir parcerias transformadoras e moldar novos padrões para o futuro das viagens.

Dê a sua opinião sobre quem deve receber o primeiro Prêmio TOURISE para os destinos turísticos mais excepcionais do mundo, indicando o destino que, na sua opinião, faz a diferença no portal de nomeações dos prêmios. https://www.tourise.com/en/awards. As indicações estão abertas de 2de junho a 9 de julho.

Para saber mais sobre a TOURISE www.tourise.com.

