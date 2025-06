Trinidad e Tobago assina contrato para receber dados de vigilância de tráfego aéreo ADS-B da Aireon

A Autoridade de Aviação Civil de Trinidad e Tobago (TTCAA) deu um passo importante para a segurança da aviação ao assinar um contrato para implantar os dados de Vigilância Dependente Automática por Transmissão (ADS-B) baseados no espaço da Aireon para a vigilância do tráfego aéreo.

O contrato abrange serviços de dados ADS-B baseados no espaço para toda a Região de Informações de Voo (FIR) de Piarco, uma área de 2,5 milhões de quilômetros quadrados no Caribe Oriental. A FIR de Piarco é uma parte crítica do espaço aéreo, oferecendo visibilidade contínua do fluxo de tráfego aéreo para os provedores de serviços de navegação aérea (ANSP) europeus (NAV Portugal), africanos (ASECNA e Cabo Verde), caribenhos (Curaçao) e centro-americanos (Guiana Francesa, COCESNA), todos usando dados da Aireon.

Trinidad e Tobago registrou um aumento robusto no tráfego aéreo na era pós-COVID. Os dados do Aireon apoiarão os esforços do ANSP para gerenciar de forma mais eficaz esse aumento e garantir operações seguras.

“O FIR de Piarco está quase completamente cercado por provedores de serviços de navegação aérea (ANSPs) igualmente conscientes da segurança, que também utilizam os dados da Aireon. Isso significa que aeronaves voando entre a América Central e a Europa, e entre a América Central e a África, terão as informações mais confiáveis e precisas do mundo. No final, isso resulta em mais eficiência e maior segurança em toda a região”, disse Don Thoma, CEO da Aireon.

Sobre a Aireon LLC

A Aireon implementou um sistema de vigilância de tráfego aéreo baseado no espaço para aeronaves equipadas com Vigilância Automática Dependente por Transmissão (ADS-B) em todas as partes do mundo. Aproveitando tecnologias de última geração, antes restritas ao solo, a Aireon está expandindo seu alcance globalmente pela primeira vez, aprimorando significativamente a eficiência, a segurança, a redução de emissões e oferecendo benefícios de economia de custos a todas as partes interessadas. A vigilância ADS-B baseada no espaço abrange regiões oceânicas, polares e remotas, complementando os sistemas terrestres existentes, que se limitam ao espaço aéreo sobre o solo. Em parceria com os principais provedores de serviços de navegação aérea (ANSPs) do mundo, como NAV CANADA, AirNav Ireland, ENAV, NATS e Naviair, além da Iridium Communications, a Aireon está fornecendo um sistema global de vigilância de tráfego aéreo em tempo real, disponível para toda a comunidade da aviação. Para informações adicionais, visite www.aireon.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250603992473/pt/

Emily Feliz

+1 571.424.5648

emily.feliz@aireon.com