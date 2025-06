Nova opção de serviço de monitoramento de dados agora disponível para clientes Cessna Citation e Cessna SkyCourier

A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE: TXT), anunciou hoje uma opção adicional de serviço de monitoramento de dados de voo (FDM) para jatos executivos Cessna Citation e Cessna SkyCourier equipados com o Sistema de Gravação de Aeronaves (AReS). Por meio do ecossistema de relatórios de dados LinxUs, de propriedade da Textron Aviation, os clientes agora podem optar por transferir seus dados de voo por meio do serviço C-FOQA da General Electric (GE) Aerospace.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250602915332/pt/

Textron Aviation announced an additional aircraft FDM service option for Cessna Citation business jets and the Cessna SkyCourier equipped with Aircraft Recording System (AReS). (Photo credit: Textron Aviation)

“Na Textron Aviation, estamos comprometidos em conceber e oferecer a melhor experiência em aviação para nossos clientes, o que significa que estamos sempre buscando maneiras de aprimorar a experiência de propriedade da aeronave”, disse Brian Rohloff, vice-presidente sênior de Suporte ao Cliente. “Adicionar a GE Aerospace como fornecedora da Flight Operational Quality Assurance (FOQA), oferece aos proprietários de aeronaves Cessna ainda mais flexibilidade para escolher o provedor de serviços que melhor atenda às suas necessidades, proporcionando o melhor monitoramento possível de dados de voo”.

O inovador Programa LinxUs FDM da empresa oferece quatro provedores selecionados pelo cliente: o serviço C-FOQA da GE Aerospace, o serviço Flight Data Connect da Acron Aviation, o Flight Data Analysis da ForeFlight ou o serviço Cassiopée Flight Data Monitoring da Safran Electronics & Defense. A transferência sem fio de dados não requer nenhum equipamento adicional, tornando o processo simples e contínuo.

O LinxUs FDM expande ainda mais a marca LinxUs, oferecendo aos clientes um conjunto de soluções em tempo real. Utilizando um sistema de isolamento de falhas, o programa monitora os sistemas da aeronave e permite que os operadores identifiquem proativamente áreas onde os procedimentos operacionais podem ser otimizados para melhorar o desempenho. No caso de um evento durante o voo, os clientes recebem respostas acionáveis em tempo real, permitindo que os profissionais de serviço da Textron Aviation posicionem antecipadamente os recursos necessários para responder rapidamente.

Sobre o Suporte ao Cliente da Textron Aviation

A Textron Aviation, por meio das marcas Beechcraft e Cessna, é reconhecida por sua incomparável rede global de serviços, dedicada a oferecer suporte completo durante todo o ciclo de vida da aeronave. Além de sua ampla infraestrutura própria, os proprietários de jatos e turboélices da Textron Aviation contam com acesso a uma rede global com mais de 300 centros de serviço autorizados. A empresa também disponibiliza um programa de suporte móvel com mais de 40 unidades de serviço e técnicos de manutenção e suporte em campo. Para informações adicionais sobre os programas de serviço da Textron Aviation, acesse http://txtav.com/en/service.

Sobre a Textron Aviation

Inspiramos a jornada do voo. Por mais de 95 anos, a Textron Aviation Inc., uma empresa Textron Inc., capacitou seu talento coletivo nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação para seus clientes. Com uma linha que inclui tudo, desde jatos executivos, turboélices e pistões de alto desempenho até missões especiais, treinamento militar e produtos de defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais de metade de todas as aeronaves da aviação geral do mundo inteiro. Clientes em mais de 170 países contam com nosso lendário desempenho, confiabilidade e versatilidade, juntamente com nossa confiável rede global de atendimento ao cliente, para voos acessíveis, produtivos e flexíveis.

Saiba mais em www.txtav.com|www.defense.txtav.com|www.scorpionjet.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa que opera em diversos setores e utiliza sua rede global nas áreas de aviação, defesa, indústria e finanças para oferecer soluções e serviços inovadores aos clientes. A Textron é reconhecida mundialmente por marcas fortes como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Certas declarações neste comunicadoàimprensa são declarações prospectivas que podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; estas declarações são válidas apenas na data em que foram feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas. Estas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250602915332/pt/

Assessoria de Mídia:

Hailey Tucker

+1 (316) 881-2684

Htucker@txtav.com

txtav.com