CEO da Soldiers encara desafio como fisiculturista

O universo da suplementação esportiva ganhou uma narrativa inédita: Yuri Abreu, fundador e CEO da Soldiers Nutrition, vai encarar o palco do fisiculturismo como atleta profissional, marcando sua estreia em competições do tipo. O projeto, iniciado em abril e que terá como clímax a estreia de Yuri em uma competição no dia 12 de julho, está sendo registrada no reality show exclusivo "Da Fábrica aos Palcos", disponível no canal do Youtube da Soldiers Nutrition.

Ao longo de dezesseis episódios, o público pode acompanhar os bastidores da transformação de Yuri, que assume o duplo desafio de comandar uma das maiores marcas do mercado de suplementação enquanto se prepara fisicamente e mentalmente para competir em alto nível.

Além de mostrar a rotina de treinos, alimentação, suplementação e desenvolvimento físico, o reality também aprofunda o paralelo entre dois mundos: o da gestão empresarial e o do esporte de alta performance, uma vez que o empresário manterá a posição de CEO enquanto se prepara para atuar como atleta de fisiculturismo.

Segundo Yuri Abreu, a ideia do projeto é mostrar que a jornada de um atleta e a de um empreendedor compartilham características semelhantes — como persistência, planejamento e sacrifício. “Ser CEO já exige uma mentalidade de atleta. Agora, quero viver isso literalmente. Mostrar que é possível aplicar os mesmos princípios de performance no corpo e na empresa”, afirma.

A jornada de Yuri vem sendo acompanhada de atletas e especialistas do universo do fisiculturismo nacional, como Diogo Basaglia, conhecido como Basa, Rodrigo Bravim, Neto Benassi e Vitor Bizzo.

Inovação no mercado de suplementos

O reality também destaca o papel da suplementação alimentar na jornada do alto rendimento, trazendo uma visão técnica e ao mesmo tempo acessível sobre como produtos específicos podem influenciar diretamente na recuperação, no ganho de massa muscular e na performance geral.

"Para a Soldiers Nutrition, o projeto representa mais do que uma ação de conteúdo: é um movimento de reposicionamento de marca, que reforça seu propósito de transformar a vida das pessoas por meio da nutrição esportiva e de um estilo de vida saudável. Com uma audiência cada vez mais conectada a conteúdos reais e inspiradores, a marca aposta no formato documental como uma forma de se aproximar ainda mais da sua comunidade", encerra Yuri

Pontos chave do projeto:

CEO da Soldiers vai conciliar rotina de chefe executivo do setor de suplementos com atleta de fisiculturismo





Reality com 16 episódios, cobrindo desde a preparação inicial até a competição final





Participações especiais de atletas do cenário fitness





Enfoque em disciplina, estratégia, nutrição e mentalidade vencedora





Conexão entre liderança empresarial e performance esportiva

Os primeiros episódios do "Da Fábrica aos Palcos" já estão disponíveis no canal do Youtube da Soldiers Nutrition.

Website: https://www.soldiersnutrition.com.br/