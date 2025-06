Após aprovação federal, Venture Global inicia construção do CP2 LNG

A Venture Global, Inc. ($VG) anunciou hoje o início da mobilização total e das obras no terreno de sua terceira unidade de exportação de GNL, o terminal CP2 LNG. O início das atividades no local ocorre após a obtenção da aprovação final e das autorizações formais para início das obras (“Notices to Proceed”) emitidas pela Comissão Federal Reguladora de Energia dos Estados Unidos (FERC). A iniciativa também sucede a autorização para exportações a países sem acordos de livre comércio (non-FTA), concedida recentemente pelo Departamento de Energia dos EUA.

“A Venture Global reconhece e valoriza o papel da FERC e de sua equipe técnica no avanço de projetos energéticos estratégicos como o CP2, que apoiam nossos parceiros internacionais e promovem a criação de empregos nos Estados Unidos,” afirmou Mike Sabel, CEO da Venture Global. “Com todas as autorizações federais concluídas, temos orgulho de anunciar o início das obras no local, projeto que deve fornecer GNL confiável e de baixo custo ao mercado global a partir de 2027. Tenho orgulho da nossa equipe e de seu compromisso incansável com a execução, o que tornou possível a trajetória histórica da empresa, de uma start-upàconstrução do terceiro terminal de exportação desde 2019.”

O CP2 é considerado um projeto de importância estratégica, com previsão de fornecer gás natural liquefeito (GNL) dos Estados Unidos a clientes na Europa, no Japão e em outras nações aliadas. A iniciativa deverá gerar cerca de 3.000 novos empregos no estado da Louisiana, sendo 400 empregos diretos e permanentes associadosàoperação do terminal. Estima-se que, ao longo de sua operação, o CP2 contribuirá com mais de 4 bilhões de dólares em arrecadação de impostos sobre propriedades locais. Durante o pico das obras, o projeto deverá empregar aproximadamente 7.500 trabalhadores diretos, além de dezenas de milhares de empregos indiretos, temporários e permanentes, distribuídos por mais de 30 estados norte-americanos.

Aproveitando sua estratégia modular da Venture Global de “projetar uma vez, construir em escala”, o CP2 já apresenta um avanço significativo nas áreas de engenharia, aquisição e contratos. Além das obras que estão sendo iniciadas no local, o projeto conta com uma extensa atividade fora do canteiro de obras, envolvendo a fabricação e montagem de módulos e equipamentos. Esse progresso robusto em engenharia e trabalho off-site posiciona o CP2 como um dos projetos de exportação de GNL mais avançados em desenvolvimento nos Estados Unidos atualmente. A empresa acredita que, uma vez finalizado, o CP2 contribuirá decisivamente para que a Venture Global se torne a principal exportadora de gás natural liquefeito do país.

Sobre a Venture Global

A Venture Global atua como fornecedora de longo prazo de de gás natural liquefeito (GNL) dos Estados Unidos a baixo custo, com gás natural proveniente de bacias ricas em recursos na América do Norte. A empresa opera em toda a cadeia de valor do GNL, incluindo produção, transporte de gás natural, navegação e regaseificação. A primeira unidade da empresa, Calcasieu Pass, iniciou a produção de GNL em janeiro de 2022 e alcançou a operação comercial em abril de 2025. Sua segunda planta, Plaquemines LNG, começou a produzir GNL em dezembro de 2024. Atualmente, a Venture Global está construindo e desenvolvendo mais de 100 milhões de toneladas por ano (MTPA) em capacidade nominal de produção, com o objetivo de fornecer energia limpa e acessível ao mercado global. A empresa também está implementando projetos de Captura e Armazenamento de Carbono (CCS) em todas as suas instalações de GNL.

