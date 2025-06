iFIT expande alcance global com lançamento do AI Coach em 19 países

A iFIT Inc., líder global em fitness conectado e conteúdo interativo, anunciou hoje a expansão do seu iFIT AI Coach (beta) para 19 países: Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Luxemburgo, México, Países Baixos, Nova Zelândia, Noruega, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido. Esta expansão estratégica leva a tecnologia de fitness inteligente e personalizada da iFIT a mais atletas em todas as partes do mundo.

O AI Coach é a ferramenta de treinamento digital mais avançada da iFIT até o momento, aproveitando tecnologia proprietária e dados do usuário para oferecer planos de fitness e bem-estar hiperpersonalizados. A ferramenta se adapta dinamicamente às metas, horários e desempenho dos usuários, oferecendo feedback e motivação em tempo real em uma ampla variedade de categorias de fitness — de força e cárdioàrecuperação e consciência plena.

“Expandir o iFIT AI Coach além dos Estados Unidos reflete nossa missão de tornar o fitness inteligente e interativo mais acessível em todo o mundo”, afirmou Bart Mueller, diretor internacional. “Esse lançamento permite que mais usuários assumam o controle de sua saúde com um suporte personalizado, prático e baseado em tecnologia de ponta”.

O AI Coach da iFIT utiliza aprendizado de máquina para refinar continuamente as recomendações com base no progresso, nas preferências e no desempenho dos usuários. A expansão foi projetada para atenderàcrescente demanda global por soluções digitais flexíveis de fitness, que oferecem resultados em casa, na academia ou em movimento.

A experiência de bate-papo do AI Coach estará disponível por meio do aplicativo móvel da iFIT. Os treinos recomendados pelo AI Coach também aparecerão na tela de equipamentos selecionados da NordicTrack e ProForm, com suporte de idioma adaptado para cada região.

Sobre a iFIT Inc.

A iFIT Inc. é líder global em tecnologia de fitness, pioneira no segmento de fitness conectado, com a missão de ajudar as pessoas a viverem mais e com mais saúde. Com uma comunidade de mais de 6 milhões de usuários ao redor do mundo, a iFIT oferece experiências de treino imersivas e personalizadas – em casa, durante viagens ou na academia. Impulsionada por um ecossistema completo que combina software proprietário, hardware inovador e conteúdo envolvente, a plataforma iFIT transforma o treino em uma experiência envolvente por meio de seu portfólio de marcas: NordicTrack, ProForm, Freemotion e o aplicativo iFIT. Abrangendo de treinos cardiovasculares e de força a práticas de recuperação, a iFIT oferece suporte aos atletas em todas as etapas da sua jornada de bem-estar. Para informações adicionais, visite iFIT.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250602393742/pt/

ICR para a iFIT Inc.

iFIT@icrinc.com