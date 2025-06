Mendel nomeia Laura Madriñán como diretora de viagens para acelerar o crescimento empresarial na América Latina

A Mendel, plataforma líder em gestão de gastos corporativos na América Latina, anunciou hoje a nomeação de Laura Madriñán como sua nova diretora de viagens. Residente em Santiago, Chile, e originária da Colômbia, Laura traz mais de 15 anos de experiência nos setores de viagens e tecnologia, tendo ocupado cargos de liderança sênior na LATAM Airlines e no Mercado Livre.

Na LATAM Airlines, Laura atuou como diretora de Vendas Globais, onde foi fundamental na formação de parcerias estratégicas e na expansão da base de clientes corporativos da companhia aérea. Sua passagem pela Mercado Livre aprimorou ainda mais sua experiência em inovação digital e metodologias ágeis, alinhando-se perfeitamente com a missão da Mendel de revolucionar a gestão de viagens e despesas corporativas na América Latina.

“A combinação única da Laura de profundo conhecimento do setor com uma mentalidade orientada por tecnologia faz dela a líder ideal para expandir nossa vertical de viagens”, disse Alejandro Zecler, cofundador e co-CEO da Mendel. “Sua experiência com companhias aéreas, fornecedores de viagens e plataformas digitais será inestimávelàmedida que continuamos a construir a solução mais completa e flexível de Viagens + Despesas, voltada para empresas da América Latina”.

A plataforma integrada da Mendel combina gestão de despesas, pagamentos e viagens corporativas em uma interface única e intuitiva. Com a chegada de Lauraàequipe de liderança, a Mendel pretende aprimorar ainda mais sua oferta, inspirando-se em líderes globais do setor como TravelPerk, Navan e Ramp, ao mesmo tempo em que responde às complexidades regulatórias e operacionais específicas do mercado latino-americano.

“Estou entusiasmada por me juntaràMendel em um momento tão decisivo”, afirmou Laura Madriñán. “A oportunidade de liderar e inovar no setor de viagens corporativas, especialmente em uma região tão dinâmica como a América Latina, é extremamente empolgante. Estou ansiosa para contribuir com o crescimento da Mendel e entregar um valor excepcional aos nossos clientes”.

A nomeação de Laura reforça o compromisso da Mendel em atrair talentos de alto nível para impulsionar sua expansão na região. Com uma forte presença no México e na Argentina, e planos para entrar no Chile, Colômbia, Peru e Brasil nos próximos anos, a Mendel está posicionada para se consolidar como a plataforma de referência em gestão de gastos empresariais na América Latina.

Sobre a Mendel

A Mendel é a principal plataforma de gestão de gastos corporativos da América Latina. Integrando de forma fluida a gestão de despesas, pagamentos e viagens corporativas, a Mendel capacita as equipes financeiras a controlar orçamentos em tempo real. Da definição de políticas ao monitoramento de gastos e reservas, a solução oferece uma plataforma centralizada, intuitiva e alinhada às complexidades específicas da região. Empresas líderes como Mercado Livre, McDonald's e FEMSA confiam na Mendel para reduzir custos, assegurar conformidade e gerar insights acionáveis que transformam a gestão financeira corporativa. Saiba mais em www.mendel.com.

