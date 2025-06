Com Neymar Jr., Soldiers mira "furar bolha" da suplementação

A Soldiers Nutrition, uma das líderes em vendas de creatina no Brasil, oficializou a Next10 — marca de suplementos alimentares criada em parceria com Neymar Jr. — como parte do seu ecossistema e plataforma de vendas. A novidade marca um passo importante na estratégia de crescimento do grupo, que busca furar a bolha do público tradicional de suplementação e conquistar novos perfis de consumidores.

Yuri Abreu, CEO da Soldiers Nutrition, explica que embora já fizesse parte do grupo, a Next10 agora passa a integrar oficialmente o site da marca, o que unifica o acesso às linhas completas de ambas as marcas em um único portal, assim como kits que combinam produtos de ambas.

“A oficialização da Next10 ao portfólio do grupo Soldiers reforça nossa estratégia de oferecer suplementação completa para diferentes perfis de consumidores. Com produtos complementares, ampliamos as opções para atender desde atletas de alta performance até quem busca bem-estar e rendimento no dia a dia”, afirma Yuri Abreu, CEO da Soldiers Nutrition.

A parceria entre as marcas vai além da presença digital. A Soldiers é responsável pela produção dos suplementos da Next10 em sua própria estrutura, o que permite aplicar à nova marca — criada em conjunto com o jogador do Santos — a mesma logística, alcance e controle de jornada já consolidados pela Soldiers.

Por que essa oficialização fortalece o grupo?



Segundo Yuri Abreu, a estratégia da Soldiers Nutrition se apoia em quatro pilares:

Capilaridade nacional : a estrutura de distribuição da Soldiers garante maior alcance para os produtos Next10 em todo o Brasil.

Infraestrutura de produção : a fabricação própria facilita o trabalho de controle de qualidade e oferece maior agilidade.

Portfólio complementar : Soldiers e Next10 se somam para oferecer soluções complementares, tanto para atletas quanto para consumidores que buscam performance e saúde no dia a dia.

Posicionamento estratégico: a presença da marca no mercado e conexão com influenciadores da Soldiers se une ao potencial de alcance da imagem de Neymar Jr.

Com Neymar Jr. como embaixador e cofundador, a Next10 agrega visibilidade e autoridade ao grupo, ampliando seu alcance. "A Soldiers mira agora em um novo patamar: não apenas atender, mas liderar o mercado com uma proposta que combina alta performance, estilo de vida e inovação contínua", complementa o CEO da Soldiers.

Alcance de novos públicos



Com uma linha de produtos que foca no praticante que busca bem-estar e praticidade no dia a dia, a Next10 funciona como um complemento do ecossistema Soldiers Nutrition e reforça o compromisso do grupo de atender a diferentes perfis de consumidores, com soluções que vão do atleta de alta performance à pessoa que busca uma vida mais saudável, explica Yuri.

Segundo o empresário, a Soldiers mantém-se com o portfólio mais diversificado, que inclui creatina, whey protein (concentrado e isolado), glutamina, BCAA, além de uma linha completa de produtos divididos nas categorias vitaminas, aminoácidos e termogênicos. "É uma oferta ampla, voltada a quem busca potencializar resultados com suplementos que atuam para diferentes objetivos", resume o CEO.

Já para a Next10™, pensando no público atraído pela conexão com Neymar Jr., o grupo apostou em uma linha mais enxuta e funcional, com foco em praticidade e performance. Os produtos têm formulações otimizadas para o uso cotidiano, como barras proteicas, um shot matinal que une creatina, glutamina e vitaminas C e B em uma única dose, e um multivitamínico em formato de gummy, pensado para o público jovem, com alto apelo do camisa 10 da seleção brasileira.

"Com combinações de nutrientes pensados para a rotina de quem quer melhorar seu desempenho, dentro e fora do treino, buscamos furar a bolha e alcançar o consumidor que ainda não se via como parte do universo da suplementação, mas valoriza saúde, bem-estar e performance no seu ritmo", finaliza Yuri.

Website: https://www.soldiersnutrition.com.br/pagina/next-10.html