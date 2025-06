TelevisaUnivision anuncia transição de liderança em vendas de publicidade nos EUA

A TelevisaUnivision, empresa líder mundial em mídia em língua espanhola, anunciou hoje que Donna Speciale deixará o cargo de presidente de Vendas e Marketing de Publicidade nos EUA. Tim Natividad foi nomeado seu sucessor e assumirá o cargo a partir de 9 de junho. Speciale permanecerá na empresa durante um período de transição para garantir a continuidade.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250602708915/pt/

Tim Natividad

“Estamos entusiasmados por ter Timàfrente de nosso negócio de publicidade nos EUA em um momento tão crucial para nossa empresa e para o setor como um todo”, disse Daniel Alegre, CEO da TelevisaUnivision. “A profunda expertise de Tim em estratégia de plataformas, marketing orientado por dados e mídias emergentes impulsionará a inovação, fortalecerá nossa vantagem comercial e reforçará nossa posição como o parceiro preferido das marcas que buscam engajar o consumidor de maior crescimento nos EUA atualmente: os hispânicos americanos”.

Natividad traz uma vasta experiência em algumas das principais plataformas de tecnologia e mídia do mundo, incluindo cargos de liderança no TikTok, Roku, Amazon e Google. Ao longo de sua carreira, ele liderou equipes de alto desempenho e impulsionou estratégias comerciais focadas em transformação digital, monetização de plataformas e inovação em marketing orientado por desempenho.

“É uma honra ingressar na TelevisaUnivision em um momento de grande transformação na mídia, no marketing e no engajamento do consumidor. A conexão incomparável da empresa com o público hispânico nos EUA representa uma oportunidade poderosa para as marcas crescerem por meio da relevância cultural, da inovação e do impacto mensurável. Estou ansioso para fortalecer o impulso dessa equipe de classe mundial e avançar em soluções que ofereçam desempenho em larga escala para nossos parceiros”, disse Natividad.

Alegre continuou: “Donna deixou um impacto indelével na TelevisaUnivision, atuando como uma defensora incansável que ajudou a direcionar o foco do setor para o pleno potencial dos consumidores hispânicos nos EUA – trazendo centenas de novos anunciantes e ampliando a compreensão do mercado sobre o nosso valor. Sua liderança foi fundamental para elevar nossa estratégia comercial e nos posicionar para um crescimento contínuo. Somos profundamente gratos pela base que ela construiu e pelo impulso que ajudou a geraràmedida que entramos neste novo capítulo”.

“Foi um privilégio liderar esta equipe durante uma fase tão decisiva de crescimento e reinvenção. Juntos, elevamos o papel da TelevisaUnivision ao ajudar centenas de novas marcas a se conectarem com o público hispânico nos EUA de formas impactantes e orientadas por desempenho – desde a introdução da ViX no mercado e o avanço de soluções sociais impulsionadas por criadores, até a ampliação da forma como entregamos resultados aos clientes em todas as plataformas. O trabalho está longe de terminar, e estou confiante de que a equipe está pronta para continuar ultrapassando limites e gerando impacto onde isso mais importa”, afirmou Speciale.

Sobre Tim Natividad

Tim Natividad é um executivo experiente em mídia digital e publicidade, com um histórico comprovado de liderança em crescimento e inovação nas principais plataformas de tecnologia do mundo.

Antes de ingressar na TelevisaUnivision, atuou como diretor de Vendas Corporativas na TikTok nos Estados Unidos, onde liderou estratégias de marketing para marcas da Fortune 500 e grandes agências parceiras.

Em cargos anteriores, destacou-se na Roku, onde desempenhou um papel fundamental na transformação da publicidade em TV por meio de inovação em streaming e soluções de medição em tempo real; e na Amazon, onde liderou as vendas globais de publicidade para pesquisa e desempenho em setores verticais estratégicos.

Sua carreira teve início no Google, onde apoiou grandes anunciantes no desenvolvimento de estratégias de marca e performance no YouTube, Search e Display. Atualmente, Natividad integra o Conselho de Vídeo Digital da IAB e o Conselho da Future Now, é presidente do Hall of Achievement da American Advertising Federation e atua como jurado do ANA B2 Awards.

Sobre a TelevisaUnivision

A TelevisaUnivision é a maior empresa de mídia em língua espanhola do mundo. Com a maior biblioteca de conteúdo próprio em espanhol e uma prolífica capacidade de produção, a TelevisaUnivision é a principal produtora de conteúdo original em espanhol nos segmentos de notícias, esportes e entretenimento. Esse conteúdo original alimenta todas as plataformas da TelevisaUnivision, que incluem as redes de transmissão líderes de mercado Univision, Las Estrellas, Canal 5 e UniMás, além de um portfólio de 38 redes de TV a cabo, incluindo TUDN, Galavisión, Distrito Comedia e TL Novelas. A empresa também opera o principal estúdio de cinema mexicano, Videocine, e possui e opera a maior plataforma de áudio em espanhol nos EUA, com 35 estações terrestres e a plataforma digital Uforia. A TelevisaUnivision também é proprietária da ViX, a maior plataforma de streaming em língua espanhola do mundo. Para mais informações, acesse televisaunivision.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250602708915/pt/

Assessoria de Mídia:

Alyssa Bernstein, vice-presidente sênior de Comunicações Corporativas

abernstein@televisaunivision.com

Anna Negrón, diretora sênior de Comunicações Corporativas

Anegron@televisaunivision.com