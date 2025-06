Estratégias de expansão impactam no valuation das empresas

O Grupo liveSEO anuncia a aquisição da N1.AG, agência conhecida por sua atuação no desenvolvimento e evolução de e-commerces em plataformas enterprise como VTEX e Salesforce. A operação fortalece a estratégia de expansão do grupo no segmento de tecnologia e marketing digital.

Com a aquisição, a N1.AG se funde à FibboWeb, até então uma spin-off do grupo, que passará a operar sob a marca N1. A decisão foi tomada com base na complementaridade dos portfólios: enquanto a FibboWeb atendia projetos focados em plataformas como Loja Integrada, Nuvemshop e Wake, a N1.AG se destacava na atuação junto a plataformas premium.

“Encontramos uma sinergia muito clara entre as duas empresas, tanto na visão de negócios quanto na cultura. Ambas compartilham o foco na excelência técnica, na satisfação dos clientes e na valorização das pessoas. Essa união amplia nossa capacidade de atender desde pequenos negócios até grandes operações de e-commerce, acelerando nosso plano de crescimento”, afirma Lucas Maranho, CEO e fundador do Grupo liveSEO.

A operação eleva o valuation do grupo para R$ 70 milhões, que agora soma 200 colaboradores e aproximadamente 350 projetos ativos. O plano do grupo prevê um crescimento de 50% até 2027, sustentado por aquisições estratégicas, ampliação de portfólio e desenvolvimento de novas soluções tecnológicas.

Com dez anos de atuação no desenvolvimento de e-commerces, a N1.AG se integra ao Grupo liveSEO como parte de um movimento estratégico para escalar operações, fortalecer sua estrutura e ampliar o alcance de soluções tecnológicas. “Levaremos à N1.AG nosso smart money: capital, gestão estratégica, inteligência comercial e marketing, além de acesso à nossa base de grandes clientes”, explica Maranho.

Entre as sinergias destacadas, está a capacidade de oferecer aos clientes uma jornada completa, eliminando gargalos comuns na integração entre SEO e desenvolvimento de e-commerce. “Quando uma empresa contrata uma agência de SEO e outra para desenvolvimento, há retrabalho, desalinhamento técnico e perda de eficiência. Nosso modelo permite centralizar essas soluções dentro do mesmo ecossistema, gerando mais velocidade, qualidade e resultado”, complementa o executivo.

O grupo atende marcas como Magazine Luiza, Serasa, Dexco (Portinari, Deca, Hydra) e já havia adquirido a agência YAV Digital em 2024, na sua primeira movimentação de expansão.

O plano de integração não prevê demissões e conta com um ajuste estratégico para enfatizar e aprimorar os serviços de desenvolvimento e evolução de e-commerces, reforçando a qualidade das atividades direcionadas ao setor.

A aquisição também reforça a frente de inovação do grupo, que já investe em soluções baseadas em inteligência artificial. Entre os projetos em desenvolvimento estão ferramentas para geração automatizada de interfaces de lojas virtuais, redução do tempo de desenvolvimento e até provadores virtuais para e-commerce.

“Nossa tese é clara: construir um grupo robusto, com serviços e produtos digitais, mirando estar entre os dez maiores players de tecnologia, marketing e negócios digitais do Brasil até 2030”, finaliza Maranho.