Professores do Brasil têm oportunidade de lecionar nos EUA

Ensinar na educação infantil e ensino fundamental nos Estados Unidos agora é uma oportunidade real para professores brasileiros que desejam impulsionar suas carreiras. Pela primeira vez, educadores brasileiros têm a chance de firmar um contrato de trabalho com respaldo legal completo para lecionar em escolas públicas norte-americanas por até cinco anos consecutivos com o apoio da Participate Learning, organização educacional internacional dedicada ao desenvolvimento profissional de professores por meio da integração temporária em sistemas educacionais dos Estados Unidos.

Os professores selecionados recebem um salário equivalente ao de um educador local — entre US$ 41.000 e US$ 55.000 anuais — além de cobertura médica, passagens aéreas pagas e a possibilidade de levar o cônjuge e filhos durante o período de residência nos EUA.

“Convidamos os professores interessados a se inscreverem nesta oportunidade única de lecionar nos Estados Unidos, com todo o suporte legal e logístico oferecido pelo Participate Learning. Acompanhamos os candidatos desde a obtenção do visto até o dia a dia no novo país, proporcionando uma vivência transformadora, tanto no aspecto pessoal quanto no desenvolvimento profissional”, afirma Valeria Rojas, Generalista de Recursos Humanos do Participate Learning para a América Latina.

As vagas abertas para os brasileiros são para professores de Inglês como Segunda Língua no ensino fundamental ou ensino médio. No caso da fluência em espanhol, há possibilidade de aulas de Espanhol em imersão para educação infantil e ensino fundamental I ou para espanhol como segunda língua no ensino médio.

Requisitos para participar:

- Ter nível avançado de inglês (não é exigido certificado oficial — o nível será avaliado em entrevista).

- Ter pelo menos dois anos de experiência como professor em tempo integral, após a conclusão do curso superior em Educação (não há limite de idade para se inscrever).

- Estar atuando como professor atualmente em escolas públicas ou privadas.

- Ter disponibilidade para morar nos Estados Unidos por um período mínimo de dois anos e máximo de cinco anos consecutivos.

- Possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida.

As inscrições estão abertas atualmente, são totalmente gratuitas e podem ser feitas pelo site www.participatelearning.com/teach-in-the-usa

Experiência internacional amplia qualificação dos docentes

Para Ronald Ramírez, gerente de Recrutamento Internacional para a América Latina da Participate Learning, atuar como professor nos Estados Unidos vai além da vivência no exterior. “A iniciativa permite que educadores brasileiros fortaleçam seu perfil profissional, conhecendo de perto o funcionamento do sistema educacional norte-americano, com o fim de conhecer metodologias inovadoras e estratégias pedagógicas que beneficiam a aprendizagem dos alunos”, afirma Ramírez.

O executivo também ressalta que, ao retornarem ao Brasil, os professores trarão uma bagagem enriquecedora, com conhecimentos e práticas que poderão ser aplicados em sala de aula, concursos públicos, programas de formação continuada e até mesmo em posições de liderança educacional.

Serviço:

Programa Participate Learning

Seleção para professores brasileiros lecionarem nos Estados Unidos

inscrições abertas e gratuitas

Professores com licenciatura em diversas áreas e nível avançado de inglês

Mínimo de dois anos de experiência em sala de aula

Disponibilidade para residir nos EUA por até 5 anos

Salário anual entre US$ 41 mil e US$ 55 mil

Passagens aéreas pagas, suporte com visto e possibilidade de levar a família

Link de inscrição: participatelearning.com/teach-in-the-usa

Website: https://www.participatelearning.com/teach-in-the-usa/