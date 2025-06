Empresa investe em telemedicina com serviços integrados

De acordo com dados do Distrito Healthtech Report de 2023, divulgados pelo portal Saúde Business, a telemedicina segue em expansão no cenário global e, até 2030, deve alcançar mais de US$ 857 bilhões, representando um crescimento anual de 18,8%. Ainda segundo o levantamento, esse mercado, que une tecnologia e medicina, tem alta adesão, sendo utilizado em 87% das primeiras consultas realizadas de forma virtual.

Além disso, 93% dos pacientes relataram utilizar a telemedicina para acompanhar e administrar suas prescrições, destacando como principais benefícios o acesso mais prático aos serviços de saúde, a economia de tempo e dinheiro, além da melhora na qualidade de vida.

De olho nesse setor, o grupo Contec Solutions lançou a MedViva SmartCare, um projeto que oferece planos para pessoas físicas e empresas, com foco principal em serviços de telemedicina. A plataforma também disponibiliza assistência odontológica, seguro de vida, assistência funeral, descontos em medicamentos e outras funcionalidades.

Para o CEO, Adimilton Machado, empresas como a MedViva têm como objetivo contribuir diretamente para a evolução da telemedicina no Brasil ao firmarem parcerias com companhias consolidadas e de alta credibilidade no mercado, buscando fortalecer a confiança e a qualidade dos serviços oferecidos.

“Com parcerias de outras empresas nós oferecemos aos clientes não só planos de telemedicina, mas também alternativas que incluem diversos serviços como plano odontológico, assistência funeral, seguro de vida, descontos em medicamentos, descontos em exames e acesso a consultas presenciais com coparticipação”, detalha.

Ainda segundo o profissional, o projeto tem crescido conforme as expectativas e conta com uma equipe de vendas e suporte em constante capacitação, além de parceiros que possuem sistemas completos e expertise em seus respectivos setores.

“Pela MedViva, o cliente consegue agendar consultas e, em casos de emergência, ser atendido imediatamente pelo nosso plantão médico, sem precisar sair de casa. Oferecemos atendimento médico 24 horas, seja no conforto de casa ou no ambiente de trabalho”, acrescenta.

Crescimento acelerado e consolidação no mercado

Conforme dados da Saúde Digital Brasil, noticiados pelo G1, entre 2020 e 2021 foram realizados mais de 7,5 milhões de atendimentos via telemedicina no Brasil, por mais de 52 mil médicos. Atualmente, 70% das instituições de saúde já oferecem atendimento por telemedicina, refletindo uma adesão cada vez maior dos profissionais do setor.

Adimilton explica que esses números refletem a realidade do mercado de saúde no Brasil. “O cenário atual é de crescimento acelerado, com aceitação cada vez maior, tanto por parte dos pacientes quanto das empresas. As expectativas para os próximos anos são bastante promissoras, com projeções de expansão contínua e consolidação da telemedicina como uma modalidade essencial no acesso à saúde”, afirma.

A fim de acompanhar as transformações do setor, o CEO destaca que o principal objetivo da MedViva SmartCare é ampliar e diversificar seus serviços. “Queremos priorizar a oferta de atendimento de qualidade, aliado ao conforto e à comodidade dos nossos clientes”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://www.medviva.com.br/