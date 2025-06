Seguro viagem passa a ser obrigatório para entrada na Argentina

Desde o mês de maio, o governo argentino implementou novas regras para o turismo no país. Os viajantes que optarem pelo destino devem ficar atentos as mudanças para a entrada de turistas estrangeiros, que incluem a obrigatoriedade de contratação de seguro viagem com cobertura médica durante toda a estadia no país.

A exigência, anunciada pelo presidente Javier Milei, visa assegurar que os turistas contem com assistência médica adequada, evitando a sobrecarga do sistema público de saúde local. Com essa mudança, a Argentina se iguala a vários países da Europa, que já exigem um seguro viagem.

De acordo com Alessandra Monteiro, Diretora Técnica da Corretora de Seguros Bancorbrás, a contratação do seguro viagem ainda é subestimada por quem viaja pela América do Sul. “Alguns viajantes optam por não contratar, por considerarem que a proximidade diminui os riscos. Mas situações inesperadas podem ocorrer em qualquer destino”.

O seguro viagem protege contra imprevistos como extravio de bagagem, cancelamento de voos, despesas jurídicas, estadia prolongada por motivos médicos, entre outros. “É uma forma de garantir tranquilidade e segurança durante todo o percurso, inclusive em viagens nacionais”, conclui Alessandra.